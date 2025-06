Jeff Kebe signe au SOMB : un meneur expérimenté pour structurer le jeu et harceler les lignes arrières

Jean-Francois Kebe (1,85 m, 30 ans) est la septième recrue du SOMB version 2025-2026. À 31 ans, le meneur franco-ivoirien rejoint Boulogne-sur-Mer après deux saisons solides à Saint-Vallier. Connu pour son impact défensif et sa capacité à structurer le jeu, « Jeff » apportera toute son expérience à l’équipe dirigée par Thomas Drouot.

Un meneur solide pour la relance du SOMB

Avec 10 points, 3 rebonds, 4,5 passes décisives et près d’une interception par match en 2024-2025, Jeff Kebe reste un joueur fiable et complet au poste de meneur. Sa réussite à 3 points (35 %) reflète également ses progrès offensifs, un aspect salué par Olivier Bourgain dans La Voix du Nord : « Jeff s’est amélioré offensivement et il est aujourd’hui capable de shooter à des pourcentages bien meilleurs qu’il y a quelques années ».

Le natif d’Abidjan arrive avec une belle carte de visite : passé par Nantes, Orchies, Saint-Quentin, Gries ou encore Tours, il connaît parfaitement les exigences de la Nationale 1, et a également goûté à la Pro B. Thomas Drouot, qui entamera sa première saison à la tête du SOMB, s’est montré enthousiaste : « C’est un garçon expérimenté qui maîtrise la Nationale 1. Il va nous aider à bien organiser l’équipe et être un leader défensif ».

Un rôle de leader défensif

Dans un effectif où l’agressivité et la solidarité seront les maîtres-mots, Jeff Kebe s’inscrit dans le profil souhaité par le staff boulonnais. « C’est un joueur qui peut défendre très fort tout terrain, qui a envie de détruire les lignes arrières adverses », souligne Olivier Bourgain. Une énergie qui correspond parfaitement à l’identité de jeu que souhaite insuffler le nouveau projet sportif du SOMB, désormais ambitieux après plusieurs saisons dans le ventre mou.

L’ex-joueur de Saint-Quentin retrouvera Victor Maury à la mène. Ensemble, ils devront guider un effectif en partie renouvelé. Avec l’arrivée de joueurs comme Pierre Hannequin, Alexandre Aygalenq ou encore Ismael Cadiau, le SOMB version 2025-2026 veut miser sur l’expérience de la division, la défense et la montée en puissance de jeunes talents.

PROFIL JOUEUR Jean-Francois KEBE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 30 ans (14/10/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10 #108 REB 3 #171 PD 4,5 #20

Une ambition affichée sur la Côte d’Opale

Revenu aux affaires sportives, Olivier Bourgain ne cache pas son envie de redonner des couleurs au club : « Le SOMB vivote depuis trop longtemps. Je suis venu pour regagner, on a ça dans le sang ». Avec l’objectif de jouer les premiers rôles en NM1, le club cherche encore un ailier français, un pigiste médical pour Jim Seymour (absent jusqu’à Noël), ainsi que deux intérieurs étrangers.

De son côté, Jeff Kebe ne cache pas sa motivation : « Très excité à l’idée de porter les couleurs du SOMB et de représenter Boulogne. Une énorme envie de tout donner sur le parquet ». L’ancien bourreau du SOMB lorsqu’il évoluait à Saint-Quentin est désormais prêt à écrire un nouveau chapitre dans le Nord.