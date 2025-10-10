Recherche
EuroCup Féminine

Défaite de Charnay lors du match reporté en Grèce, rush à venir pour rallier Mont-de-Marsan dimanche

EuroCup féminine - Reporté de 24 heures à cause d'un problème technique, le match d'ouverture d'EuroCup de Charnay s'est soldé par une défaite à Vyronas (75-59). Leur vol retour, pris en charge par le club grec, les fera arriver au dernier moment pour jouer chez Basket Landes ce dimanche.
00h00
Résumé
Défaite de Charnay lors du match reporté en Grèce, rush à venir pour rallier Mont-de-Marsan dimanche

Mariama Daramy a marqué 10 points

Crédit photo : EuroCup Women

Dénouement loin d’être idéal pour le Charnay Basket Bourgogne Sud. En plus d’encaisser une défaite lors de son premier match en EuroCup, le club de Saône-et-Loire va se retrouver à devoir enchaîner 48 heures plus tard un match télévisé de championnat à Mont-de-Marsan contre Basket Landes. Il faudra vite se remettre la tête à l’endroit.

Un report moins de 24 heures plus tard

Leur déplacement d’EuroCup du côté de Vyronas en Grèce était censé se jouer jeudi soir. Mais une panne des deux tableaux d’affichage dans le Dimitris Kaltsas Sports Hall avait retardé le coup d’envoi, alors que les deux équipes avaient été présentées au public. Après une heure et demi d’attente, aucune résolution du problème. Il a donc été décidé de reporter ce match, sans date prévue au départ. Mais pour éviter aux Charnaysiennes un deuxième long déplacement en Grèce dans la saison, le match a été reporté moins de 24h plus tard, à ce vendredi à 17h heure locale. Le minimum qui pouvait être fait.

LIRE AUSSI

Déjà outsiders avant la rencontre, les Pinkies n’ont pas été aidées par ce scénario sortant de l’ordinaire. Dominées physiquement et dans l’intensité, la bataille des rebonds a en partie décidé de leur sort, avec 20 prises de plus pour les Grecques (51 à 31). Elles se sont aussi totalement ratées au niveau de l’adresse, avec un triste 2/19 à 3-points. Difficile de gagner un match dans ces conditions, l’écart est donc logiquement monté au fur et à mesure de la rencontre. Jusqu’à atteindre ces 16 points finaux (75-59). Une belle occasion tout de même de donner du temps de jeu aux jeunes joueuses en deuxième période (les 2006 Stella Colas et Lysea Gretouce, ou la 2007 Claire Dalstra, 6 points et 5 rebonds).

Un vol vers la France pris en charge par Vyronas

À voir si les Charnaysiennes subiront en plus la double-peine en arrivant diminuées chez Basket Landes ce dimanche, dans un match entre les deux équipes au sommet de La Boulangère Wonderligue… Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, un accord a été trouvé pour que le club grec règle, à ses frais, les billets d’avion retour. Samedi, la délégation bourguignonne arrivera à Bordeaux où l’attendra un bus pour rallier Mont-de-Marsan.

Tom Compayrot
Charnay
Charnay
T-shirt offcourt

