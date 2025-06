Où regarder la Coupe du monde U19 gratuitement ?

L’équipe de France U19 entame sa Coupe du monde ce samedi 28 juin à 16h45 face au Cameroun. Pour ne rien rater de leur parcours, tous les matchs des Bleuets seront diffusés en direct, gratuitement et en clair sur les plateformes YouTube et Twitch, grâce au dispositif mis en place par First Team.

Tous les matchs de l’équipe de France U19 diffusés gratuitement

Pendant toute la durée de la Coupe du monde U19, organisée du 28 juin au 6 juillet 2025, les supporters français pourront suivre gratuitement l’intégralité des matchs de l’équipe de France masculine sur YouTube et Twitch via les chaînes de First Team. Le duo Erwan Abautret et Thomas Dufant, bien connus des fans de basket, sera sur place pour commenter les rencontres et proposer des contenus exclusifs au plus près du groupe France.

Une excellente nouvelle pour les passionnés qui pourront ainsi vivre au rythme de la compétition et suivre les jeunes talents tricolores sans débourser un centime.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟭𝟵 𝗖𝗛𝗘𝗭 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗔𝗠 ! 🏆 On vous donne rendez-vous du 28 juin au 6 juillet pour vivre à fond les matchs de l’Équipe de France U19 🏀🔥 ⁰👉 Tous les matchs des Bleus seront diffusés en direct et gratuitement sur YouTube et sur… pic.twitter.com/PjXUCGSjr5 — First Team (@FirstTeam101) June 24, 2025

Un format classique avec phase de poules et phase finale

La phase de groupes de cette Coupe du monde U19 masculine rassemble 16 équipes réparties en 4 groupes (A, B, C, D). Chaque nation affrontera les trois autres équipes de sa poule, avant de passer aux huitièmes de finale, étape à laquelle toutes les équipes sont qualifiées.

Ensuite, place aux quarts de finale pour les vainqueurs, pendant que les autres formations joueront des matchs de classement.

Le programme des Bleus en phase de poules

Voici les trois premiers rendez-vous des Bleuets :

Samedi 28 juin à 16h45 : France – Cameroun

Dimanche 29 juin à 20h00 : France – Team USA

Mardi 1er juillet à 17h15 : Australie – France

En cas de qualification, les huitièmes de finale auront lieu dès le mercredi 2 juillet.