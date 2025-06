Après l’ASA et Rouen, Elwin Ndjock va jouer à Hyères-Toulon en ELITE 2

Elwin Ndjock évoluera à Hyères-Toulon lors de la saison 2025-2026. L’ailier français va poursuivre sa progression en ELITE 2 au sein du HTV, pour une troisième saison dans la division.

Une 3e saison à venir en ELITE 2

Après l’Alliance Sport Alsace et Rouen, Elwin Ndjock (2,00 m, 23 ans) va continuer d’essayer de prendre un rôle plus important en ELITE 2, à Hyères-Toulon. Après avoir rapidement dominé la NM1 avec Lyon SO et surtout Andrézieux, le Lyonnais avait fait le grand saut vers l’antichambre de l’élite.

La saison dernière en Normandie, sous les ordres de Sylvain Delorme, il a amélioré ses statistiques par rapport à sa première saison dans la division avec l’ASA. En 15 minutes de jeu en moyenne avec le RMB, il a tourné à 7,5 points à 37% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 1,3 passe décisive .