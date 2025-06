Drafté par Sacramento, Maxime Raynaud va signer un contrat garanti avec les Kings

Choisi plus bas qu’attendu à la Draft NBA 2025, tombant ainsi dans l’escarcelle des Sacramento Kings en n°42, Maxime Raynaud devrait se consoler en ayant l’assurance d’évoluer dans la franchise californienne. De par sa Draft au second tour, un contrat ne lui était pas garanti mais, selon nos informations, l’ancien joueur de Stanford va signer un contrat de deux années (plus une en option), un standard pour un rookie du second tour.

🚨 Info DRAFT 🇫🇷 Malgré sa sélection au 2e tour (42e), Maxime Raynaud va signer un contrat pluri-annuel avec les Sacramento Kings : 2 années garanties + 1 en option 🇺🇲 Stanford big Maxime Raynaud will sign a 3-year deal with the Sacramento Kings, with an option in the 3rd year — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) June 28, 2025

Un contrat garanti pour travailler avec sérénité

Parmi les plus vieux joueurs de cette cuvée de Draft, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a dominé la NCAA la saison dernière avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne, pour sa dernière année d’éligibilité après quatre saisons à Stanford. Son âge ou bien ses lacunes défensives sont peut-être ce qui lui ont fait défaut dans cette Draft. Qu’importe, l’ancien joueur de Nanterre 92 va désormais de s’imposer au sein d’une franchise NBA, avec son profil de poste 5 évoluant au large.

a quick message from our newest rook! 🗣️👑 Draft Coverage presented by @Ticketmaster pic.twitter.com/0C5PsvdlBK — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 28, 2025

À Sacramento, Maxime Raynaud atterrit dans une franchise en reconstruction, mais dont la pièce principale se trouve dans son secteur de jeu : le Lituanien Domantas Sabonis. Nommé coach intérimaire en cours de saison dernière, Doug Christie, l’ancien joueur de l’équipe, sera toujours aux manettes des Kings en 2025-2026. La perspective d’un contrat garanti peut cependant permettre à Maxime Raynaud travailler dans la sérénité pour, petit à petit, s’ouvrir une brèche dans la rotation. D’autant plus que la cuvée de rookie de Sacramento est maigre : seul l’ailier de Colorado State Rams, Nique Clifford, a été sélectionné avec le 24e choix.