HOMKiA All Star Games : les stars de Pro B et NM1 s’affrontent pour un dernier show à Beauséjour

Le HOMKiA All Star Games, événement incontournable du basket estival, fait son retour ce samedi 28 juin 2025 aux Sables-d’Olonne. Pour la dernière fois, la salle Beauséjour accueille ce rendez-vous spectaculaire qui oppose une sélection de Pro B à une sélection de Nationale 1 (NM1). Une dernière danse pour célébrer le basket dans l’antre historique du LSVB avant le grand déménagement vers l’Arena.

Un programme XXL pour le dernier à Beauséjour

Dès 16h, la fête commence avec le West Star Game entre les meilleurs joueurs de Nationale 3 de Vendée et ceux des Pays de la Loire. Suivront un concours de skills, le concours à 3 points à 18h30 et le très attendu concours de dunks à la mi-temps du match phare.

Coup d’envoi de la rencontre entre la sélection Pro B et la sélection NM1 à 20h. L’occasion pour les fans de voir évoluer certains des visages bien connus du basket français, comme Sébastien Cape, Hugo Robineau, Fabien Damase, Thomas Buissière ou Bali Coulibaly côté ELITE 2 (Pro B).

La sélection NM1, de son côté, pourra compter sur Baptiste Tackamoud, Zaion Nebot, Quentin Ruel, Alexis Thomas ou encore Louis Prolhac pour faire le show dans un 5 majeur taillé pour le spectacle. Ce dernier, l’un des favoris locaux, représentera également les siens au concours de tirs primés.

Luka Karabatic, invité de prestige

Pour sublimer cette journée déjà riche, le champion olympique Luka Karabatic sera présent en tant qu’ambassadeur de la marque Homkia. Le défenseur emblématique des Bleus participera à une séance de dédicaces et de photos avec le public. Une occasion rare de croiser l’un des plus grands noms du handball français dans une ambiance festive et familiale.

Le HOMKiA All Star Games 2025 promet donc une journée rythmée par le show, la performance et la nostalgie, pour saluer une dernière fois la salle Beauséjour, théâtre de tant d’émotions sportives. L’événement s’annonce complet et spectaculaire, à l’image de ce que le basket français sait offrir en fin de saison.