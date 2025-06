Après Barcelone, Jabari Parker connaît son 2e club en Europe : le Partizan Belgrade

Le Partizan Belgrade continue de faire son marché en Espagne pour constituer son effectif 2025-2026. Après Dylan Osetkowski, le club d’EuroLeague a annoncé la signature de Jabari Parker, en provenance du FC Barcelone, pour un contrat portant sur deux saisons.

