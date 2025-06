MVP des HOMKiA All-Star Games, Alexis Thomas veut « trouver un projet où je vais m’éclater, jouer »

Après sa bonne saison à Fougères en NM1, Alexis Thomas (2,08 m, 30 ans) était invité aux HOMKiA All-Star Games, qui se tenaient à la salle Beauséjour des Sables-d’Olonne, pour représenter la division au cœur d’une équipe All-Star, face à un effectif de Pro B.

L’intérieur ne repart pas les mains vides : il a remporté la rencontre face aux joueurs de Pro B et a même fini MVP ! Au coup de sifflet final, il revient sur ce match de reprise « dans un climat de fête qui fait tellement du bien », avant de s’engager dans une nouvelle aventure, suite à la fin de son contrat à Fougères.

PROFIL JOUEUR Alexis THOMAS Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 30 ans (21/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,3 #94 REB 6,1 #21 PD 2 #131

Comment vous sentez-vous après ce All-Star Game, et cette victoire pour l’équipe de NM1 ?

Ça fait du bien de rejouer au basket à haute intensité. Même si c’était un All-Star Game, on a tous bien couru. Je savais que les joueurs viendraient jouer le match à fond, même s’il y a parfois du show et quelques replis manqués. C’était un beau match, c’était plaisant. Jouer au basket dans un climat de fête, ça fait tellement du bien… (sourire) Ce n’est pas la première fois que j’y participe, et c’est ce climat si particulier, où les rivalités de la saison s’effacent, qui motive à revenir à chaque fois.

« C’était un bon test, une bonne piqûre de rappel »

De quelle manière avez-vous abordé le match ?

Déjà, j’étais trop content d’être là ! J’ai pris énormément de plaisir à jouer, j’espère que ça s’est vu. C’était un bon test, une bonne piqûre de rappel. J’ai fini ma saison à Fougères mi-mai avant de reprendre tranquillement il y a peu. J’ai pu voir si j’étais toujours dans le coup ou s’il fallait remettre un coup de collier avant le début de saison, même si le début de saison n’est que dans un mois. Il faut savoir se gérer, pour ne pas se brûler les ailes.

On vous a vu surpris au moment de l’annonce du trophée de MVP, qui vous a été décerné…

J’ai fait un bon match mais je ne m’attendais pas spécialement à être MVP. C’était une bonne surprise. Ce n’est pas le match ni le contexte idéal pour se comparer aux autres, je n’étais pas venu chercher ce titre de MVP. J’ai retrouvé des sensations et pris beaucoup de plaisir, c’est le plus important.

« Être saillant, saignant pour démarrer une nouvelle aventure ! »

Comment allez-vous travailler jusqu’à la reprise dans un mois ?

À partir de début juillet, je reprends vraiment la prépa physique à fond, avec un préparateur physique qui va faire mes séances pendant un mois. Le but est d’être saillant, saignant pour début août afin de démarrer une nouvelle aventure !

Justement, vous êtes libre de tout contrat ; avez-vous des critères pour votre prochain club ?

Je veux trouver un projet où je vais m’éclater, jouer ; un projet où ça ambitionne de gagner. J’ai déjà quelques pistes déjà avancées, mais je ferai mon choix en fonction des échanges que j’ai avec les différents coachs et en fonction de mon ressenti. Je cherche un rôle de titulaire, tout simplement (sourire).