Zaion Nebot, Hugo Grimault et Saian Aricique remportent les concours des HOMKiA All-Star Games !

Du basket, et du show ! En plus du match entre les équipes des Pays de la Loire et de Vendée, et de l’affiche entre la sélection de Pro B et celle de NM1, trois concours étaient organisés tout au long de la journée des HOMKiA All-Star Games, à la salle Beauséjour des Sables-d’Olonne.

Zaion Nebot fait parler ses skills

Le premier d’entre eux était le Skills Challenge, à la mi-temps du match entre la Team Vendée et la Team Pays de la Loire. En duel, Baptiste Tackamoud de Levallois et Martin Diakité, de Similienne de Nantes en NM3 ; puis le néo-Tourangeau Zaion Nebot et l’espoir de Champgne Basket Thomas Buissiere, avaient un slalom à parcourir avant de réussir une passe dans un arceau vertical. Ils devaient ensuite inscrire un panier depuis l’extérieur de la raquette, puis un à 3-points ou en double-pas si le tir de loin n’était pas rentré.

De justesse, Martin Diakité rentre son dernier tir avec quelques millisecondes d’avance sur son opposant et se qualifie pour la finale, tout comme Zaion Nebot qui a pris le meilleur sur l’espoir Champenois. Sur la manche décisive, Nebot et Diakité réalisent un sans-faute et se suivent littéralement. C’est le dernier tir à 3-points qui a décidé du vainqueur. Martin Diakité manque sa tentative : pas Zaion Nebot, qui remporte le Skills Challenge !

Hugo Grimbault, le sniper local porté par son public

Le deuxième concours de la journée était celui à trois points. Six candidats étaient en lice : le Sablais Louis Prolhac, le champion de France de Pro B Hugo Robineau, le Blésois Fabien Damase, Noah Manet du LyonSO en NM1, Hugo Grimault, du club de Challans en NM3, et le MVP du West Star Game Romain Brosset, de Chambretaud en NM3.

Les règles sont simples : 5 racks de 5 ballons, avec l’un d’entre eux comptant double au choix du participant qui avait 1 minute 10 pour rentrer le plus de tirs possibles. Il avait ensuite tout son temps pour tenter deux tirs de 10 mètres, à 45°, valant 3 points. Poussé par le public, Louis Prolhac s’arrête à 14 points, rapidement dépassé par Hugo Robineau, qui faisiait déjà mieux en 3 racks avec 15 points, avant de pousser jusqu’à 21 points. Fabien Damase, de Blois, a eu à cœur de prendre sa revanche sur le Périgourdin ; mais comme en Pro B, il finit derrière lui avec 16 points.

MVP du West Star Game avec la Team Vendée, Romain Brosset n’a pas démérité non plus, avec 15 points. Arrivé de LyonSO, Noah Manet crée la première surprise en compilant 20 points, malgré des débuts difficiles. Mais porté par le public de Beauséjour, c’est l’autre local de l’étape Hugo Grimault qui surprend tout le monde ! Il double Hugo Robineau sur l’un des deux ballons à 10 mètres pout finir à 23 points !

Les trois finalistes sont donc Noah Manet (20), Hugo Robineau (21), et Hugo Grimault (23). En finale, le Lyonnais a eu plus de mal, et termine son deuxième passage avec 13 points. Hugo Robineau lui emboîte le pas, et double son adversaire dès le troisième rack. Robineau enchaîne, et fait encore mieux qu’au premier tour : 24 points ! Le défi était donc immense pour Hugo Grimault, qui finit à 21 points ses cinq nouveaux racks ! Il lui restait deux ballons à 10 mètres valant 3 points pour égaliser ou dépasser son homonyme : il le rejoint à 24 sur son dernier ballon pour faire chavirer ses proches et le public acquis à sa cause !

Il fallait départager les deux Hugo sur une mort subite : le premier à rentrer à tir du milieu de terrain l’emporte ! Au bout de trois tentatives, c’est Hugo Grimault qui prend le meilleur sur le champion de Pro B : il remporte le concours à 3-points des HOMKiA All-Star Games !

Saian Aricique, le dunkeur fou

Enfin, le concours de dunk a animé la mi-temps du match des Étoiles ! Le Sablais Saian Aricique était opposé à Waly Kanté-Sy, Kephren Coline et Guilhem Bangala. Tour à tour, les joueurs ont présenté une figure au jury de 5 personnes présidé par Luka Karabatic, ambassadeur de HOMKiA. Après un tour de qualifications ou les riders et autres windmills étaient de sortie, Saian Aricique et Guilhem « Papagui » Bangala se sont opposés en finale.

Et c’est le Sablais qui a pris le meilleur sur l’expérimenté Papagui. Aricique a proposé un moulin à vent en suspension ; puis un alley-oop contre la tranche suivi d’un rider, de quoi faire chavirer le jury qui lui attribue le titre de vainqueur du concours de dunks. Bangala n’a pas démérité pour autant : il a proposé plusieurs figures en passant au-dessus des 2 mètres de Waly Kanté-Sy, qui ont eu leur petit effet dans les travées de Beauséjour.