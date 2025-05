Kamel Ammour reste en Savoie et à Aix-Maurienne jusqu’en 2028

Kamel Ammour s’installe dans la durée à Aix-Maurienne. Arrivé en fin février 2024 pour chercher un temps de jeu qu’il n’avait plus à Saint-Chamond, il avait prolongé l’été dernier pour une saison. Cette fois, alors que l’exercice 2024-2025 d’Aix-Maurienne va se poursuivre au play-in de Pro B, l’international algérien s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’AMSB, soit jusqu’en 2028.

Cette prolongation sur le long-terme peut être vu comme une belle récompense pour Kamel Ammour (2,02 m, 33 ans), qui sort de l’une de ses meilleures saisons en carrière. Sous les ordres de Kenny Grant, l’ailier longiligne tourne à 10,5 points à 45% aux tirs dont 35% à 3-points, 5 rebonds et 2,4 passes décisives en 24 minutes de jeu en moyenne en Pro B. Il va essayer de transposer ses très belles dispositions en saison régulière lors des phases finales, avec une qualification pour le play-in assurée.

Ayant évolué durant une grande partie de sa carrière en région Auvergne-Rhône-Alpes (Andrézieux-Bouthéon de 2017 à 2019, Saint-Chamond de 2021 à 2024), Kamel Ammour tenait cette fois à rester implanté au coeur de la Savoie : « C’était important pour moi d’avoir de la stabilité. J’ai une famille maintenant et on est très bien installés ici », indique-t-il dans le communiqué du club.

Les mots du directeur sportif Hervé Genon après la prolongation de Kamel Ammour :

« Depuis déjà quelques mois, Kamel a montré son attachement au club et sa volonté de rester et de s’investir à long terme au sein du club pour les prochaines saisons. On est très heureux de re-signer quelqu’un avec qui nous partageons des valeurs humaines, sportives et familiales. »