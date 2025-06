Pauline Astier : « Tout le monde veut nous battre mais on est prêtes ! »

Jean-Aimé Toupane : « Je suis très heureux de cette victoire parce que les filles étaient vraiment concentrées pour signer un bon match. La différence avec le match de la Turquie, c’est qu’on a très bien démarré, avec une vraie dimension physique et l’envie de se partager le ballon. Ça nous a rendu les choses plus faciles. »

Pauline Astier : « Je suis très heureuse du match parce que nous avons imposé notre rythme. On a fait preuve d’agressivité en défense et ensuite, on a pu courir de l’autre côté du parquet. C’est notre identité ! Bien sûr que tout le monde veut nous battre mais on sera prêtes pour les quarts de finale ! Si l’on joue comme ça, que l’on développe notre style, que l’on est agressives et prêtes à se battre, on se facilitera grandement la tâche… »