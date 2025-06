La JL Bourg reste le seul représentant français en EuroCup

Pour la deuxième saison consécutive, la JL Bourg restera la seule équipe française engagé en EuroCup. Finaliste malheureux de l’édition 2024, éliminé dès le premier tour en 2025, le club bressan tentera de redresser la barre l’année prochaine.

