Ace Bailey annule sa rencontre avec les Sixers avant la Draft NBA 2025

L’ailier de Rutgers Ace Bailey continue de surprendre par sa stratégie pré-draft. Selon ESPN, le prospect américain a annulé sa rencontre prévue avec les Philadelphia Sixers, détenteurs du 3e choix de la Draft NBA 2025, qui aura lieu le 25 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn.

Bailey était censé se rendre à Philadelphie vendredi pour un dîner avec la direction de la franchise et un workout privé, mais il a finalement décidé d’annuler deux jours avant. Cette décision interroge d’autant plus que le joueur de 19 ans figure au 3e rang du classement ESPN des meilleurs prospects de cette cuvée.

Un cas unique parmi les prospects américains

La stratégie pré-draft de Bailey déroute les franchises NBA depuis un mois. Il reste actuellement le seul prospect basé aux États-Unis à n’avoir encore rencontré aucune équipe NBA. Avant celle de Philly, il a décliné les invitations de plusieurs franchises susceptibles de le sélectionner entre les 3e et 8e positions.

En comparaison, les prospects Cooper Flagg et Dylan Harper, projetés dans le top 2, ont tous deux rencontré les Dallas Mavericks (1er choix) et les San Antonio Spurs (2e choix). VJ Edgecombe, 4e prospect selon ESPN, a effectué des workouts chez les Sixers et les Washington Wizards (6e choix), et doit prochainement rencontrer les Charlotte Hornets (4e choix).

Selon certaines sources, Bailey aurait annulé son entretien avec Philadelphie car il réclamait une promesse d’être sélectionné en 3e position avant même de rencontrer l’organisation. Une demande particulièrement inhabituelle, qui soulève des questions sur l’approche du jeune ailier.

Les Sixers gardent leurs options ouvertes

Malgré ce refus de visite, les Sixers n’ont pas écarté la possibilité de sélectionner Bailey. L’équipe l’a suivi de près tout au long de la saison, Rutgers étant située à Piscataway, dans le New Jersey voisin. Ils l’avaient également rencontré lors du NBA Draft Combine à Chicago.

D’autant que le président des opérations basketball de Philadelphie Daryl Morey a déjà sélectionné par le passé des joueurs sans workout privé, notamment Tyrese Maxey et Jared McCain. L’équipe finalisera ses discussions dans la semaine à venir, et ne devrait pas échanger son pick de draft.

De son côté, l’entourage de Bailey affirme qu’il est un joueur du top 3 de cette draft, mais recherche également une voie claire vers la lumière avec suffisamment de temps de jeu pour maximiser son potentiel. Si les Sixers et Charlotte passent leur tour, son camp croit que des équipes comme Washington, New Orleans ou Brooklyn (6e, 7e et 8e choix) pourraient être agressives pour remonter dans la draft et le sélectionner.