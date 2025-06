LeBron James dénonce la « culture de la bague » en NBA : « Ce n’est jamais suffisant »

LeBron James s’attaque à un débat qui divise le basketball depuis des décennies. Dans le dernier épisode de son podcast « Mind The Game », la superstar des Lakers a vivement critiqué la « culture de la bague » qui domine les discussions sur les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA.

Une remise en cause de l’argument suprême

« Essayer de critiquer quelqu’un simplement parce qu’il n’a pas réussi à gagner un titre dans un sport d’équipe… Peu importe le contexte… Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est une longue discussion, surtout quand ça me concerne. C’est tellement étrange. Ce n’est jamais suffisant », a regretté James face à Steve Nash, ancien double MVP qui n’a jamais remporté de titre NBA.

Le « King », quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016, 2020) et meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, s’interroge sur cette obsession collective. « Je ne sais pas pourquoi c’est autant évoqué dans notre sport et pourquoi c’est considéré comme l’argument suprême », a-t-il poursuivi.

Cette critique prend une dimension particulière quand on sait que LeBron James, malgré ses quatre titres, souffre souvent de la comparaison avec Michael Jordan et son parfait bilan de 6 victoires en 6 finales NBA. James, lui, affiche un bilan de 4 victoires pour 6 défaites en finale.

Des légendes injustement dévaluées selon LeBron

Le joueur de 40 ans a pris la défense de plusieurs légendes du basketball qui n’ont jamais été sacrées championnes. « C’est comme si tu n’étais pas un grand joueur si tu n’avais pas gagné un titre, ou c’est comme si tu ne pouvais pas être comparé à tel joueur si tu en avais gagné un… Vous allez me dire qu’Allen Iverson, Charles Barkley ou Steve Nash n’étaient pas des joueurs incroyables ? », s’est-il indigné.

James a également établi des parallèles avec d’autres sports, citant des légendes comme Dan Marino au football américain ou Barry Bonds au baseball, qui ne sont pas jugés uniquement sur leur absence de titre dans leurs disciplines respectives.

« Une bague, c’est un accomplissement collectif et si tu peux vivre, partager ce genre de moment avec ton équipe, alors ça devrait être évoqué. On peut très bien dire : ‘Cette équipe était la plus grande’, ‘Celle-là’… », a conclu le vétéran qui s’apprête, sauf tremblement de terre, à disputer sa 23e saison NBA, un record absolu.