Tyrese Haliburton incertain pour le Game 6 des Finals NBA contre OKC à cause de sa blessure au mollet

Tyrese Haliburton traverse une période difficile, alors que les Indiana Pacers sont menés 3-2 par le Oklahoma City Thunder dans les NBA Finals 2025. Les Pacers comptent sur la présence de leur meneur All-Star pour le Game 6 décisif à domicile, dans la nuit de jeudi à vendredi, mais sa blessure au mollet droit lors du match précédent soulève de sérieuses inquiétudes.

Le joueur de 25 ans avait été limité par une élongation du mollet lors du Game 5, terminant la rencontre avec seulement 4 points à 0/6 aux tirs et 0/4 à 3-points. Malgré cette performance en deçà de ses standards habituels, Haliburton s’était montré toujours aussi déterminé au coup de sifflet final : « Je dois comprendre les risques et poser les bonnes questions », a-t-il expliqué mercredi. « Mais je suis un compétiteur et je veux jouer, donc je vais tout faire pour jouer. »

Une présence incertaine qui inquiète les Pacers

L’entraîneur Rick Carlisle a confirmé que Haliburton sera « probablement » annoncé comme incertain sur le rapport des blessures. « Il va être soigneusement évalué au cours des 36 prochaines heures », a déclaré Carlisle à la radio locale. « Nous devons nous préparer à deux scénarios : celui où il joue et celui où il ne peut pas jouer. »

Les images de l’entraînement de mercredi n’étaient guère rassurantes, montrant un Haliburton visiblement gêné par sa blessure, ne prenant que très peu appui sur sa jambe. Le meneur, qui avait déjà été touché lors du Game 2 de la série, fait confiance au staff médical des Pacers : « J’ai énormément confiance en notre staff médical et j’ai aussi énormément confiance en notre organisation pour prendre la bonne décision. »

En cas d’absence de leur leader, les Pacers s’appuieraient davantage sur TJ McConnell, auteur de 18 points lors du Game 5. Pascal Siakam, MVP des Finals de la Conférence Est, devra également porter l’attaque d’Indiana, lui qui sort d’un match à 28 points dans la défaite. Haliburton, qui avait déclaré être « en état de jouer » tant qu’il pouvait marcher après le Game 5, espère être présent pour ce match crucial pour forcer un Game 7 à Oklahoma City.