Noa Essengue et Ulm reviennent à égalité dans les Finales de BBL

Assuré de quitter son club d’Ulm à l’issue de la saison 2024-2025, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) aimerait bien finir son aventure allemande sur un titre. Après une sévère défaite lors du match 1 (82-66), le Français et ses coéquipiers ont bien réagi pour remporter la deuxième manche (79-64) afin de revenir à égalité dans la série.

Le tenant du titre maladroit au tir, Ulm en profite

Le premier quart-temps a été à l’avantage du Bayern Munich qui est parvenu à créer un premier écart (13-19, 9′) avant que les locaux ne remontent et prennent l’avantage au début de la deuxième période (23-22, 13′). Finalement, les deux formations sont entrées aux vestiaires sur un écart d’un panier seulement (35-37, 20′).

Relativement discret à l’issue de la première période, Karim Jallow (28 points à 8/10 aux tirs et 6 rebonds) est sorti de sa boîte. A l’image de ses excellents playoffs, l’ailier allemand a permis au siens de creuser un écart (53-42, 26′). Menés pour la première fois par plus de 10 points, les Bavarois ne s’en sont pas remis, abandonnés par leur adresse (11/25 à 2-points, 8/34 à 3-points). L’ultime période a permis à Ulm de contrôler son avance et de finir sur une avance confortable (79-64).

Moins utilisé qu’à l’habitude (13 minutes), Noa Essengue a été assez discret. Toujours présent pour faire les efforts défensifs, l’Orléanais termine avec 4 points à 1/2 au tir 2 rebonds et 2 passes. Désormais, celui qui est toujours prévu en fin de top 10 à la Draft NBA 2024 a forcément encore de deux matchs minimum pour continuer de faire grimper sa cote.