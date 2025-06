Loic Noudogbessi rejoint Les Sables Vendée et Sahel Mouhri pour lancer sa carrière professionnelle

Les Sables Vendée Basket viennent d’officialiser la venue de Loic Noudogbessi (1,95 m, 21 ans), jeune intérieur de 21 ans qui évoluait chez les Espoirs de Monaco. C’est la deuxième recrue de l’intersaison après l’arrière Sahel Mouhri (1,97 m, 20 ans), qui arrive lui de Vitré.

En Espoirs ELITE puis au Trophée du Futur, Noudogbessi affichait des moyennes de 11 points (à 57,8% de réussite aux tirs), 9,3 rebonds (quatrième meilleure moyenne) et 2,6 passes décisives. Lors de son aventure au Trophée du Futur, il a tourné à 10 points et 6 rebonds sur trois jours. A Monaco, le Niçois qui a débuté le basket au GSEM Nice est aussi entré à deux reprises avec l’équipe professionnelle.

La réaction de François Sence, entraîneur des Sables Vendée Basket, sur la signature de Noudogbessi :

« C’est un joueur qui sort du centre de formation de Monaco, intérieur de petite taille ( 2m01) et capable de jouer sur les postes 4 et 5. C’est un energizer, un joueur intense toujours en activité et dans le combat. Hormis ses qualités défensives et de rebonds, c’est un joueur tourné vers le collectif. Il est très bon dans le jeu sans ballon, pose des écrans, il peut finir sur des coupes ou des percussions et sa qualité de passe ne cesse de progresser.«