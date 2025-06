Summer Camp NBA Basketball School France – Lons‑le‑Saunier (7–12 juillet 2025)

Envie d’un camp aux allures NBA ? Rejoignez-nous du 7 au 12 juillet pour vivre une semaine intense, fun, et totalement immersive dans l’univers NBA ! Du coaching top niveau aux animations outdoor, tout est pensé pour que chaque jeune (8‑18 ans) dépasse ses limites.

Guest Stars & Coaches NBA

Nos intervenants ? Des coachs NBA et anciens joueurs pro, formés selon le curriculum officiel NBA Basketball School ! Ils apporteront expertise, passion et conseils précieux pour développer les techniques, la mentalité et les valeurs du vrai basketball pro.

Programme & Animations

+13 heures d’entraînement par semaine, drills, matchs & challenges

d’entraînement par semaine, drills, matchs & challenges Coaching personnalisé : shooting, dribbles, défense, préparation physique

Ateliers team‑building, développement mental, esprit d’équipe

Animations outdoor : fun, aventure & détente en pleine nature

Une ambiance US camp garantie : tee‑shirts, goodies, musique, chambrage sain… tout l’esprit NBA

Pourquoi y participer ?

Technique : transfert direct des méthodes NBA

: transfert direct des méthodes NBA Valeurs : respect, intégrité, esprit d’équipe

: respect, intégrité, esprit d’équipe Vie de camp : socialisation, fun, autonomie

: socialisation, fun, autonomie Une vraie petite semaine américaine au cœur du Jura !

Inscriptions ouvertes

Dates : 7–12 juillet (Lons‑le‑Saunier, overnight)

(Lons‑le‑Saunier, overnight) Public : filles & garçons de 8 à 18 ans

Places limitées : inscrivez‑vous vite, ça part très vite

Rejoins l’aventure !

Pour en savoir plus et suivre l’actu des guests, direction notre Instagram : @NBABasketballSchool_France

Inscris‑toi dès maintenant https://my. weezevent.com/nba-basketball- school-france-summer-camp