Ime Udoka prolongé par les Rockets après les rumeurs avec les Knicks

Les Houston Rockets ont officialisé la prolongation de contrat d’Ime Udoka pour plusieurs années, faisant de lui l’un des entraîneurs les mieux payés de la ligue selon ESPN. Cette extension intervient quelques jours seulement après que les New York Knicks ont manifesté leur intérêt pour le technicien de 47 ans.

La franchise texane avait d’ailleurs refusé la demande d’entretien formulée par New York, préférant sécuriser son entraîneur sur le long terme. Une décision logique au vu des excellents résultats obtenus depuis son arrivée en avril 2023.

Des résultats probants qui justifient cette prolongation

Ime Udoka a transformé les Rockets en seulement deux saisons. Après une première année prometteuse soldée par un bilan équilibré de 41 victoires pour 41 défaites et une 11e place à l’Ouest, il a encore franchi un palier lors de l’exercice 2024-25.

Houston a terminé avec 52 victoires et 30 défaites, décrochant la 2e place de la conférence Ouest et retrouvant les play-offs pour la première fois depuis 2020. Il s’agissait de leur meilleur bilan depuis la saison 2018-19 (53-29). Malgré une élimination au premier tour face aux Golden State Warriors en sept matchs, les progrès sont indéniables.

Sous la direction d’Udoka, les Rockets affichent un bilan global de 93 victoires pour 71 défaites, alors que la franchise n’avait remporté que 59 matchs lors des trois saisons précédentes. L’amélioration défensive est particulièrement remarquable : Houston a terminé 5e au classement de l’efficacité défensive cette saison, alors qu’ils figuraient dans le bas du classement en 2022-23.

L’entraîneur peut s’appuyer sur un noyau jeune et prometteur avec Jalen Green, Alperen Şengün et Amen Thompson, tous âgés de 22 ans. Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie de continuité et de développement durable mise en place par les propriétaires Tilman et Patrick Fertitta, ainsi que le manager général Rafael Stone.

L’avenir s’annonce radieux pour les Rockets, d’autant que le nom de Kevin Durant circule avec insistance dans les rumeurs de transfert pour renforcer l’effectif texan.