Deux nouveaux assistants arrivent à l’Élan Chalon pour accompagner Elric Delord

Arrivé en plein milieu de saison à l’Élan Chalon qu’il a amené à ses premiers playoffs depuis 2017, Elric Delord va voir son staff se consolider en vue de la saison 2025-26. Afin de mieux entourer le technicien, l’Elan Chalon a fait venir deux nouveaux membres : Romain Zwicky, nouvel assistant coach, ainsi que Xavi Millet, intronisé au développement individuel des joueurs.

Double renfort sur le banc de l’Elan Chalon 🚨 Romain Zwicky et Xavi Millet rejoignent le club en tant qu’assistants ! Deux profils complémentaires au service du collectif 🔴⚪ 🔗 https://t.co/vi9SSzXLW2 Bienvenue à eux 🌟#RougeEtBlanc pic.twitter.com/zvttOkIwrx — Elan Chalon (@ELANCHALON) June 19, 2025

Une consolidation pour la saison prochaine

Âgé de 37 ans, Romain Zwicky dispose d’une grande expérience au haut niveau. Enfant de Chalon-sur-Saône, il a commencé sa carrière chez les U18 de l’Elan. Par la suite, il a fait parti des structures de Levallois, Orléans et plus récemment Le Mans. Au MSB, entre 2021 et 2024, il était l’assistant d’un certain… Elric Delord. Enfin, il a également connu des aventures en Bleu, étant assistant de l’Equipe de France U18 et U19.

Xavi Millet est un jeune technicien espagnol de 27 ans. Ce dernier était adjoint à Gérone en Liga Endesa ces deux dernières saisons, après avoir occupé des fonctions chez les jeunes et les professionnels. En Bourgogne, l’Espagnol de 27 ans sera en charge du développement individuel des joueurs.