Les Pacers forcent un Game 7 historique après avoir dominé le Thunder 108-91

Dos au mur, les Indiana Pacers ont livré une démonstration collective magistrale pour écraser l’Oklahoma City Thunder 108-91 lors du match 6 des finales de playoffs NBA 2025. Cette victoire force un match 7 décisif dimanche à Oklahoma City, le premier depuis 2016 dans une finale NBA.

Un collectif des Pacers au sommet de son art

Malgré la blessure au mollet de Tyrese Haliburton, les Pacers ont trouvé les ressources nécessaires pour prolonger leur rêve de titre. Le meneur a tenu bon avec 14 points et 5 passes en seulement 23 minutes, rassurant sur son état physique après avoir inscrit trois paniers à 3-points en première mi-temps.

Rapidement devant, le collectif d’Indiana a brillé avec sept joueurs à 7 points ou plus. Obi Toppin s’est particulièrement distingué en sortie de banc avec 20 points à 4/7 à 3-points, tandis qu’Andrew Nembhard a ajouté 17 points et trois interceptions. Pascal Siakam a signé un double-double avec 16 points et 13 rebonds, ponctué par un dunk spectaculaire en fin de première mi-temps sur passe aveugle d’Haliburton.

« J’ai juste essayé de faire entrer le public dans le match, et ils ont été incroyables », a déclaré Siakam après sa performance. « Une grosse dédicace au Gainbridge Fieldhouse, c’était électrique. » Le champion NBA 2019 a donné 22 points d’avance aux Pacers à la mi-temps grâce à un panier sur le buzzer (64-42). L’avance a encore grimpé par la suite (90-60 à la fin du troisième quart-temps) pour les locaux.

Tyrese Haliburton's no-look dime to Pascal Siakam for the poster in phantom 🤩 pic.twitter.com/iSrrzTCkBp — Indiana Pacers (@Pacers) June 20, 2025

Un Thunder méconnaissable face à la pression

L’Oklahoma City Thunder a vécu une soirée cauchemardesque, particulièrement Shai Gilgeous-Alexander qui a perdu huit ballons, égalant son record en carrière. « La façon dont je vois les choses et qu’on a été nuls ce soir », a admis sans détour la superstar du Thunder après la rencontre. « On doit en tirer les leçons, et nous avons encore un match pour valider ce sur quoi nous avons toujours travaillé, et eux donc. »

L’équipe d’Oklahoma City a terminé à 8/30 à 3-points et a concédé 21 ballons perdus au total. Mark Daigneault a sorti ses titulaires dès le début du quatrième quart-temps, déjà concentré sur le Game 7, ce qui a permis à Ousmane Dieng de jouer 3 minutes (pour 3 points à 1/3). « Pour nous, c’était inhabituel », a reconnu l’entraîneur du Thunder. « C’était décevant. C’était collectif. »

La défense agressive des Pacers a particulièrement perturbé le rythme offensif du Thunder, qui n’a marqué son premier panier du troisième quart-temps qu’après plus de cinq minutes de jeu. Cette performance décevante contraste avec les attentes placées dans cette équipe favorite pour remporter le titre.

Le match 7 s’annonce désormais comme un duel épique entre deux équipes aux profils opposés : d’un côté les Pacers et leur collectif imprévisible, de l’autre le Thunder et ses individualités de talent qui devront se racheter à domicile dimanche.