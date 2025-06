L’EuroBasket 2025 connaît déjà ses premiers quarts-de-finalistes : l’Italie, la Lituanie, la Belgique et l’Espagne au rendez-vous

En plus de l’équipe de France, qualifiée après sa victoire contre la Grèce (92-56), plusieurs autres formations ont sécurisé leur place en quarts de finale à l’EuroBasket 2025 féminin. Ce jeudi, l’Italie, la Lituanie, la Belgique et l’Espagne ont rejoint les Bleues, tandis que plusieurs nations, à l’image de la Suisse ou de la Grande-Bretagne, sont d’ores et déjà éliminées.

Groupe A : la France trace sa route, la Turquie reste en vie

Solide contre la Grèce, la France s’est montrée très convaincante devant 8 860 spectateurs, établissant un record d’affluence en EuroBasket au 21e siècle. Janelle Salaün (17 points), Iliana Rupert (15 points à 6/7 aux tirs) et Migna Touré (15 points) ont permis aux Bleues de creuser l’écart en fin de première mi-temps pour s’imposer 92-56. La qualification en quarts est en poche.

Dans l’autre match du groupe, la Turquie s’est relancée après sa courte défaite face aux Françaises. Grâce à un solide collectif, et un nouveau double-double de Teaira McCowan (19 points, 12 rebonds), les Turques ont dominé la Suisse (91-67) de François Gomez. Déjà éliminées, les Helvètes vont tenter de bien figurer face aux Françaises ce samedi.

Groupe B : l’Italie et la Lituanie dans la douleur mais qualifiées

Dans leur salle de Bologne, les Italiennes ont failli tout gâcher. Après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance, elles ont vu la Slovénie revenir et passer devant en début de quatrième quart-temps. Mais sous l’impulsion de Francesca Pasa (15 points) et Jasmine Keys (15 points également), l’Italie s’est ressaisie pour s’imposer 77-66. Résultat : qualification pour les quarts, tout comme la Lituanie, qui avait battu la Serbie plus tôt (74-63). Laura Juskaite (24 points, 9 rebonds) et Juste Jocyte (15 points, 7 rebonds et 6 passes) ont brillé.

La Slovénie, battue deux fois, et la Serbie sont donc éliminées.

Groupe C : la Belgique et la République tchèque en démonstration

Tenant du titre, la Belgique a frappé fort pour ses débuts contre le Portugal (81-52). Emma Meesseman a encore montré sa classe avec une ligne de stats royale (19 points, 11 rebonds, 6 passes), bien épaulée par Julie Vanloo (13 points, 6 rebonds, 5 passes).

MVP doing MVP things. 👑🇧🇪 Emma Meesseman with the double-double to earn TCL Player of the Game honors! 🔥

Dans l’autre match, la République tchèque, pays hôte du groupe, a régalé le public de Brno en écrasant le Monténégro (89-44). Julia Reisingerova (14 points) et Emma Cechova (11 points, 8 rebonds) ont été précieuses.

Le Portugal et le Monténégro n’ont plus d’espoir de qualification.

Groupe D : l’Allemagne répond présent, l’Espagne impressionne

Dans un duel accroché, l’Allemagne a résisté au retour de la Suède pour s’imposer 89-76 devant Dirk Nowitzki et une salle comble. Luisa Geiselsöder (20 points) et Frieda Bühner (18 points, 10 rebonds) ont mené les locales vers une première victoire importante.

Mais c’est surtout l’Espagne qui a marqué les esprits. Portée par sa jeunesse dorée, la Roja a écrasé la Grande-Bretagne (85-70) en s’appuyant sur un second quart-temps exceptionnel (30-12). Iyana Martin (14 points), Helena Pueyo (9 points, 4 rebonds, 4 interceptions) et Mariona Ortiz (8 points, 7 passes, 5 rebonds) ont brillé.

L’Espagne est qualifiée, alors que la Grande-Bretagne est éliminée.