Patrice Lecuit : « Le Cholet Mondial Basketball Camp s’appuie sur les valeurs fortes de notre tournoi »

Le Cholet Mondial Basketball, événement incontournable du basket U19 international, a désormais son prolongement estival : le Cholet Mondial Basketball Camp. Depuis 2022, ce stage rassemble chaque été une trentaine de jeunes basketteurs français et européens autour des valeurs d’exigence, de partage et d’échange. Son directeur Patrice Lecuit nous en dit plus sur ce projet unique.

Un camp né d’une volonté de transmission

« L’idée est venue pendant le confinement », explique Patrice Lecuit. Avec Antoine Rivereau et Jean-François Martin, il imagine alors un événement à part entière, en parallèle du tournoi U19, mais ancré dans les mêmes valeurs : « haut niveau, échanges, confrontation de pratiques ».

Le concept se met en place naturellement : un camp avec une vraie dimension humaine et interculturelle. « Les premières éditions de 2022 et 2023 ont accueilli des jeunes français et espagnols, puis des Italiens en 2024 », précise-t-il.

Un cadre interculturel, un accompagnement exemplaire

La singularité du Cholet Mondial Basketball Camp, c’est aussi sa taille : une trentaine de jeunes encadrés par 10 adultes. « Cela permet un vrai suivi personnalisé, sur les plans technique, logistique, mais aussi paramédical ». La santé est au cœur du projet : « échauffement, récupération, soins musculaires, tout est encadré par une kiné de haut niveau et un préparateur physique ».

Autre aspect fort : « l’immersion en pension complète, les échanges entre jeunes d’horizons variés et la richesse des discussions avec des coaches internationaux ».

Des intervenants de très haut niveau

« Jean-François Martin a façonné le camp dès le départ. Il partage ses talents de formateur avec les jeunes… et leurs familles, en fin de stage, pour les aider à candidater dans des académies », indique Patrice Lecuit.

À ses côtés, le camp compte sur des figures bien connues du tournoi : « Jose Antonio Sanchez, éducateur-entraîneur à Casvi, est présent depuis la première édition. En 2024, Manuel Bertoni du club de Pesaro nous a rejoints. Et un coach local de la Jeune France complète l’équipe ».

Une occasion unique aussi pour de jeunes éducateurs choletais d’apprendre au contact de ces experts.

Un rythme intense mais équilibré

Les journées du camp s’organisent avec rigueur : « petit-déjeuner à 7h30, sessions basket matin et après-midi, pauses fruits frais à 10h30 et 16h30, temps de repos de 2h30 le midi ». Les soirées alternent basket et activités multisports, « dans une logique de cohésion et de concentration ». Des moments calmes clôturent la journée au foyer.

Le camp s’adresse à des joueurs et joueuses nés entre 2007 et 2011 (U15 à U18), de bon à très bon niveau, évoluant en championnat régional ou national.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 juillet

« L’inscription se fait sur Hello Asso jusqu’au 16 juillet », rappelle le directeur. Le stage se tiendra du 21 au 25 juillet 2025, avec hébergement possible dès le 20 juillet au soir. « Une tenue Camp est offerte : short et tee-shirt logotés ». Les participants peuvent choisir entre pension complète ou demi-pension.

👉 Plus d’infos : https://jfcholetmondialbasketball.com/cholet-mondial-basketball-camp

📩 Contact : Patrice Lecuit – [email protected]