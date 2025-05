Plongez dans l’excellence avec le Cholet Mondial Basketball Camp 2025

Le Cholet Mondial Basketball Camp 2025, organisé par la Jeune France, s’apprête à faire vibrer Cholet du 21 au 25 juillet. Ce stage international en immersion, à destination des jeunes basketteurs nés entre 2007 et 2011, propose bien plus qu’un simple programme de perfectionnement : c’est une véritable expérience enrichissante alliant intensité sportive, développement individuel et ouverture culturelle.

Un camp élite, bilingue et personnalisé

En lien direct avec le prestigieux Cholet Mondial Basketball, ce camp s’adresse aux joueurs masculins licenciés en club, issus de France ou d’autres pays européens. Répartis en groupes restreints (maximum 42 stagiaires), les participants bénéficient d’un suivi personnalisé pour progresser sur leurs points forts et faibles, dans un encadrement de qualité mêlant entraîneurs français et internationaux.

Coaching en français et en anglais, développement des fondamentaux (dribble, tir, passes, motricité, lecture du jeu), travail sur la confiance en soi, gestion de l’espace et du surnombre : tout est pensé pour faire franchir un cap aux jeunes talents. Une kinésithérapeute intervient également pendant la semaine pour assurer un accompagnement physique optimal.

Une expérience de vie au cœur de Cholet

Le stage se déroule sur deux sites proches : les installations omnisports de la Jeune France (rue Darmaillacq) et le gymnase du lycée Jeanne Delanoue. Chaque jeune reçoit une tenue officielle du camp (short et t-shirt), à laquelle il convient d’ajouter chaussures et chaussettes de sport.

En pension complète (34 places) ou en demi-pension (8 places), les stagiaires profitent d’un environnement confortable avec collations, goûters et repas équilibrés. Le centre d’accueil Jeune France, situé à Cholet, héberge les pensionnaires et propose des activités variées en soirée : multisports, sortie piscine, loisirs détentes.

Un tarif transparent, des facilités d’accueil

Le stage coûte 560 € en pension complète et 330 € en demi-pension, avec une réduction fratrie de 10% pour le second inscrit. Les arrivées la veille (dès le 20 juillet) et les départs le lendemain (jusqu’au 26 juillet) sont possibles moyennant un supplément de 55 € par nuit. Le règlement peut être réalisé en ligne par carte bancaire ou en chèques vacances.

Pour les jeunes basketteurs passionnés souhaitant vivre une aventure sportive, humaine et multiculturelle, le Cholet Mondial Basketball Camp 2025 est une opportunité unique. Attention, les places sont limitées !

🔗 Inscriptions et infos : Site officiel de la Jeune France Cholet