La 41e édition du Cholet Mondial Basketball fut une réussite

La 41e édition du Cholet Mondial Basketball, qui a vu le Paris Basketball remporter le titre, a continué sur son excellente lancée de la saison passée. Son président Antoine Rivereau, est revenu pour nous sur ce tournoi, en dressant un bilan plus que positif.

Plus de 10 000 spectateurs sur le week-end

Malgré les résultats décevants du club local, le Cholet Basket, le public est venu en nombre sur le tournoi organisé par la Jeune France de Cholet, qui se déroulait du 18 au 21 avril dernier. Conscient qu’une météo capricieuse les a bien aidés, Antoine Rivereau en retire que du positif : « Cette affluence, proche de notre record de l’année passée, est une belle récompense pour toute l’équipe de bénévoles qui travaille sur le tournoi. On est conscient d’avoir passé un palier et le plus important maintenant va être de poursuivre sur la durée. »

Sur le plan sportif, tout est plus que positif avec de belles individualités qui se sont révélées aux yeux des spectateurs de la Meilleraie. Le président du tournoi avance même que, « c’est probablement un des 5 majeurs les plus compétitifs depuis des années ! ».

Plus de 45 000 connexions streaming sur le week-end

Lancé lors de l’édition des 40 ans du tournoi la saison passée, le streaming a enregistré plus de 45 000 connexions sur le week-end. C’est une vraie réussite et cela permet à tout le monde de suivre le tournoi, notamment aux familles des joueurs étrangers ne pouvant faire le déplacement dans les Mauges. Des rencontres très bien diffusées, et avec des commentaires pertinents et des consultants du monde du basket, comme le local de l’étape, Cédric Ferchaud sur les finales.

Rendez-vous en 2026

Maintenant place à la saison prochaine, avec toujours cette envie de poursuivre ce tournoi qui possède une belle renommée et pour lequel les équipes étrangères se bagarrent les places. Mais le comité organisateur ne veut pas installer de routine. « C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous conservons une équipe étrangère sur deux éditions maximum ».

A noter un point qui a été souligné cette année, c’est la gestion des émotions de certains coachs vis à vis du corps arbitral sur le tournoi. Les arbitres sont évalués sur ce tournoi pour accéder au niveau Nationale 1. « Nous allons faire un premier bilan du tournoi en interne, dans la première quinzaine de mai, mais ça restera une très belle édition avec une belle solidarité entre les bénévoles. »

Le rendez-vous est donc d’ores et déjà donné à l’année prochaine, où le Paris Basketball viendra peut-être défendre son titre.