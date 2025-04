Le Paris Basketball remporte la 41e édition du Cholet Mondial Basketball

Pour sa première participation au Cholet Mondial Basketball, le Paris Basketball a remporté cette 41e édition. Après avoir largement disposé de son adversaire du jour (victoire de 31 points) en phase de poule, les joueurs de la capitale ont cette fois eu plus de mal. Les Étasuniens, touchés dans leur égo, avaient fait savoir vouloir prendre leur revanche. Mais au final c’est Paris qui s’est imposé et remporte le titre.

La Texas Basketball Academy a mieux démarré la rencontre. Lors d’un premier quart-temps relativement défensif, les coéquipiers d’un Swann Penda (2,00 m, 17 ans) trop seul en début de match (11 points sur les 17 inscrits) ne sont pas parvenus à mettre en place leur jeu offensif et manquaient d’adresse, la faute au stress dixit leur entraîneur. Côté américain, la marque était extrêmement bien répartie et l’écart est monté à +10 à la fin des dix premières minutes (17-27). A la mi-temps l’équipe de Thomas Pennellier avait toutefois refait une partie de son retard (42-49).

Le collectif parisien a fini par faire la différence, Swann Penda en patron

Si en première mi-temps un duel entre Swann Penda (MVP de la compétition avec 26 points à 11 sur 16 aux tirs, 10 rebonds, 4 contres et 3 interceptions pour 33 d’évaluation en 31 minutes de jeu) et Giannos Xanthopoulos (24 points, 9 rebonds) membre de la « sélection » du Texas le temps d’un week-end, semblait se dessiner, le Grec, sanctionné par une faute antisportive dès le début du second acte, aura pratiquement condamné son équipe. Le poste 5 a été contraint de regagner son banc. Ce fut l’occasion pour Paris de refaire son retard et même de passer devant (51-50 à la 24e minute). La suite n’a été qu’une formalité pour les joueurs du Paris Basketball qui ont imposé leur collectif (avec 5 joueurs au dessus des 10 points), face à un adversaire qui ne joue ensemble que le temps de ce week-end et dont les limites collectives étaient clairement visibles.

Au final, le Paris Basketball s’est imposé sur le score de 92-80 et succède à la Chorale de Roanne au palmarès du tournoi.

@ParisBasketball remporte la 41e édition du @choletmondial face aux américains de Texas Basket Academy sur le score de 92-80 ! Développement à venir sur @Be_BasketFr pic.twitter.com/mepQjRQ1j6 — Nicolas Parage (@nicolas_parage) April 21, 2025

Classement du Cholet Mondial Basketball 2025 :