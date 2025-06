Transfert : Lucas Beaufort quitte Limoges pour le SCABB

Lucas Beaufort (1,96 m, 23 ans) est l’un des nouveaux joueurs du SCABB pour l’exercice 2025-2026. Comme annoncé, le meneur de jeu rejoint le projet ambitieux du club ligérien en ELITE 2, pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2027.

Un contrat jusqu’en 2027 pour l’ancien Limougeaud

Né et formé à Strasbourg, Lucas Beaufort connaît bien l’ELITE 2 puisqu’il a véritablement lancé sa carrière professionnelle à Aix-Maurienne en 2021-2022. Après une belle saison en Savoie, il est revenu à Strasbourg pour intégrer pleinement la rotation en Betclic ELITE (3,5 points en 11 minutes de jeu en moyenne). Capable d’évoluer sur les postes 1, 2 et 3, il a ensuite pris son envol vers le Limoges CSP, pour s’affirmer encore un peu plus en première division. Durant deux saisons peu évidentes dans la Vienne, que ce soit sur le plan sportif ou en coulisses, l’ancien international U20 tournait à 5 points et 3 passes décisives en une vingtaine de minutes en moyenne.

Après trois saisons dans l’élite donc (une à Strasbourg et deux à Limoges), Lucas Beaufort va replonger dans l’anti-chambre du basket français pour assumer un grand rôle au sein d’une équipe ambitieuse.

PROFIL JOUEUR Lucas BEAUFORT Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 196 cm Âge: 23 ans (24/05/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 5,2 #167 REB 2,5 #128 PD 3 #39