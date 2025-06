+74 : La France réalise le plus gros écart à l’Euro depuis 49 ans !

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket après ses succès face à la Turquie mercredi puis la Grèce jeudi soir, l’équipe de France féminine s’est imposée largement face à la Suisse (111-37), confortant ainsi la première place du groupe A. Cette victoire de 74 points est le plus gros écart enregistré à l’Euro depuis le succès de l’URSS face à la Belgique en 1976 (127-48).

🇫🇷 France dominate from start to finish & get the win with the biggest margin in the 21st century!#EuroBasketWomen x #DareToDream

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 21, 2025