Marc Lore et Alex Rodriguez officiellement propriétaires des Timberwolves

La saga est enfin terminée. Après plus de 50 mois de procédures complexes et une longue bataille judiciaire, Marc Lore et Alex Rodriguez sont officiellement devenus les nouveaux propriétaires des Minnesota Timberwolves et du Minnesota Lynx. Les propriétaires de la NBA ont validé cette vente historique de 1,5 milliard de dollars à l’unanimité, mardi 24 juin.

Une transaction qui marque la fin de l’ère Glen Taylor

Cette finalisation met un terme à un processus entamé le 10 avril 2021, soit près de 1 500 jours plus tard. Glen Taylor, âgé de 83 ans, cède ainsi le contrôle des franchises qu’il détenait depuis 1994 pour les Timberwolves et 1998 pour le Lynx.

« Cela marque la fin d’un chapitre extraordinaire de notre vie – un chapitre rempli d’objectifs, de fierté et de liens profonds », ont expliqué Glen Taylor et sa femme Becky dans un communiqué d’adieu. « Lorsque nous avons empêché les Timberwolves de déménager à la Nouvelle-Orléans en 1994, nous l’avons fait avec l’espoir de construire quelque chose qui pourrait unir les gens à travers le Minnesota et au-delà. »

La transaction avait connu un rebondissement spectaculaire en mars 2024, quand Taylor avait tenté d’annuler la vente, accusant Lore et Rodriguez d’avoir manqué une échéance de paiement. Les nouveaux propriétaires avaient contesté cette décision, ce qui avait mené à un arbitrage qui leur a finalement donné raison.

Des ambitions élevées pour les nouveaux propriétaires

Marc Lore, entrepreneur du e-commerce dont la fortune est estimée à 2,9 milliards de dollars par Forbes, et Alex Rodriguez, ancienne superstar du baseball, affichent de grandes ambitions pour leurs nouvelles franchises. Lore servira de gouverneur pour les Timberwolves, tandis que Rodriguez occupera ce rôle pour le Lynx.

« Nous sommes pleinement conscients de la grande responsabilité que représente la gestion de ces franchises exceptionnelles », a déclaré Marc Lore. « Nous sommes déterminés à bâtir une organisation qui donne l’exemple en matière d’excellence, qui sera universellement admirée et dont la fierté s’étendra sur plusieurs générations. »

Rodriguez, qui a touché plus de 450 millions de dollars de salaires durant ses 22 années en MLB, partage cette vision ambitieuse : « J’ai consacré toute ma vie au monde du sport, pour le jeu en lui-même, mais aussi en tant que force puissante qui unit les gens, élève les communautés et change les vies. Je sais ce qu’il faut pour être un champion, et je suis prêt à apporter le même engagement et la même motivation pour créer une culture de la victoire dans le Minnesota. »

La valeur des Timberwolves a plus que doublé depuis l’accord initial de 2021, Forbes estimant aujourd’hui la franchise à 3,1 milliards de dollars. Une conférence de presse d’introduction est prévue le mois prochain à Las Vegas durant la Summer League NBA.