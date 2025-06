Noah Penda est lui aussi drafté, il rejoint le Magic d’Orlando en n°32 !

Le suspense n’aura pas duré. Moins de dix minutes après l’entame du second tour, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a vu son destin décidé dans un transfert entre les Boston Celtics et le Orlando Magic. La franchise championne 2022 a en effet cédé son choix n°32 à sa concurrente floridienne, qui avait des vues sur Penda et l’a donc sélectionné. Annoncé en fin de premier tour, l’ailier-fort du MSB aura légèrement chuté, mais sans trop de conséquences. Le Magic devrait en effet l’intégrer à son effectif pour la saison prochaine, selon les informations de Jonathan Givony d’ESPN. En tant que choix du second tour, aucun contrat ne lui est garanti, et cela dépend de la volonté de la franchise. C’est donc une bonne nouvelle.

Le Magic : une équipe où il faudra faire sa place

Penda arrive dans une franchise du Magic qui a atteint les playoffs ces deux dernières saisons. Une équipe avec beaucoup de jeunes, mais compétitive. Et surtout avec beaucoup de joueurs européens (3 Allemands, 1 Géorgien, 1 Américano-Italien avec Banchero). Ce qui peut aider à l’intégration du Français, comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Il va y avoir beaucoup de similarités, une vision de jeu et des points de compréhension qui seront plus faciles à avoir qu’avec les Américains. »

Mais il arrive aussi dans un effectif bouché sur son poste. Franz Wagner, Paolo Banchero et Jonathan Isaac sont trois tauliers des postes 3-4 quasiment indéboulonnables. Il sera forcément derrière eux dans la rotation. Mais le Magic est aussi une équipe qui fait tourner son effectif, notamment à cause des nombreuses blessures de ses cadres. Il y aura des opportunités à saisir. Pour cela, Penda compte travailler sur son physique « qu’on lui a beaucoup reproché cette année ». Ainsi que sur son tir à 3-points qui nécessite « un travail constant pour continuer à développer ça » afin d’arriver aux « 33%, 40% et plus si possible. »

Noah Penda is selected 32nd overall by the @celtics in the 2025 #NBADraft presented by State Farm! Watch on ESPN. pic.twitter.com/qJRdIAWDeC — NBA (@NBA) June 27, 2025

Contrat garanti à venir

Penda est le premier français à rejoindre Orlando depuis un certain Evan Fournier, homme fort de la franchise de 2014 à 2021. Il est dans le morphotype des profils de joueurs que la franchise floridienne aime développer. C’est ainsi qu’un contrat garanti – dont le type n’a pas encore été révélé – lui est réservé en Floride. Il l’a confirmé en conférence de presse. « C’est ce que je recherchais, j’avais vraiment envie d’être là en NBA, pour travailler avec leurs méthodes, à leur manière. C’est déjà une très bonne chose d’avoir cela. »

Il devra en effet s’adapter à un nouvel environnement, lui qui a été façonné par Guillaume Vizade, son coach des trois dernières années à Vichy, au Mans, et même en équipe nationale jeune. En interview en janvier dernier, il nous avait confié « appréhender un peu » de se retrouver avec un nouveau coach qui ne saura peut-être pas comment l’utiliser. Mais à seulement 20 ans et avec un profil de joueur capable de faire beaucoup de choses, une nouvelle vision pourra aussi lui être bénéfique. Son développement est encore loin d’être terminé.