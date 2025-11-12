[Vidéo] Le superbe accueil des fans de la Virtus à Isaïa Cordinier, de retour à Bologne

L’émotion était palpable ce mardi soir au PalaDozza. De retour dans la salle mythique de la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a reçu une standing ovation retentissante de la part du public italien, à l’occasion du match d’EuroLeague entre la Virtus et l’Anadolu Efes (99-89), son nouveau club. Avant la rencontre, il a reçu au milieu du parquet une affiche récapitulant ses accomplissements et son palmarès avec le club.

Après la rencontre et malgré la défaite, l’ailier français est parti voir ses anciens fans, devant lesquels il a joué les quatre dernières saisons et vécu des moments forts, comme ce premier titre national en juin. Arrivé à Bologne en 2021, Cordinier a rapidement conquis les fans par son intensité, sa défense féroce et son engagement total sur le parquet. Avec lui, la Virtus a remporté l’EuroCup 2022, synonyme de retour en EuroLeague, deux Supercoupes (2022, 2023), et donc le championnat d’Italie en 2025.

Bel hommage

Les tribunes du PalaDozza se sont levées pour saluer celui qui a marqué les dernières saisons de la Virtus. Sourire aux lèvres, visiblement ému, Cordinier a pris le temps d’applaudir le public, qui lui a rendu un hommage vibrant. Les photographes se sont massés derrière lui pour capturer ce moment. Une vidéo filmée par le journaliste Marco Pagliariccio, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre les supporters bolognais scander son nom pendant de longues secondes, dans une ambiance à la fois festive et nostalgique. « Merci pour tout cet amour les Virtussini » a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux.

Isaia Cordinier the king of Bologna! pic.twitter.com/K66IwsW0wr — Marco Pagliariccio (@loupaya) November 11, 2025

Titulaire pendant le match, Cordinier n’a pourtant pas fait un bon match. Peut-être submergé par l’émotion, il a raté 8 de ses 10 tentatives aux tirs. En 31 minutes, il termine avec 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, pour -9 de plus/minus. Les locaux ont globalement mené pendant tout le match, et retrouvent la victoire après 3 défaites consécutives. L’Anadolu sombre lui en 17e position.