[Vidéo] Le superbe accueil des fans de la Virtus à Isaïa Cordinier, de retour à Bologne

EuroLeague

EuroLeague - Avec sa nouvelle équipe de l'Anadolu Efes, Isaïa Cordinier était de retour à Bologne pour un match d'EuroLeague, où il a passé les 4 dernières saisons. Les supporters de la Virtus lui ont réservé un bel hommage.
Cordinier a toujours été en communion avec les « Virtussini »

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’émotion était palpable ce mardi soir au PalaDozza. De retour dans la salle mythique de la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a reçu une standing ovation retentissante de la part du public italien, à l’occasion du match d’EuroLeague entre la Virtus et l’Anadolu Efes (99-89), son nouveau club. Avant la rencontre, il a reçu au milieu du parquet une affiche récapitulant ses accomplissements et son palmarès avec le club.

– Journée 10

Après la rencontre et malgré la défaite, l’ailier français est parti voir ses anciens fans, devant lesquels il a joué les quatre dernières saisons et vécu des moments forts, comme ce premier titre national en juin. Arrivé à Bologne en 2021, Cordinier a rapidement conquis les fans par son intensité, sa défense féroce et son engagement total sur le parquet. Avec lui, la Virtus a remporté l’EuroCup 2022, synonyme de retour en EuroLeague, deux Supercoupes (2022, 2023), et donc le championnat d’Italie en 2025.

Bel hommage

Les tribunes du PalaDozza se sont levées pour saluer celui qui a marqué les dernières saisons de la Virtus. Sourire aux lèvres, visiblement ému, Cordinier a pris le temps d’applaudir le public, qui lui a rendu un hommage vibrant. Les photographes se sont massés derrière lui pour capturer ce moment. Une vidéo filmée par le journaliste Marco Pagliariccio, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre les supporters bolognais scander son nom pendant de longues secondes, dans une ambiance à la fois festive et nostalgique. « Merci pour tout cet amour les Virtussini » a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux.

Titulaire pendant le match, Cordinier n’a pourtant pas fait un bon match. Peut-être submergé par l’émotion, il a raté 8 de ses 10 tentatives aux tirs. En 31 minutes, il termine avec 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, pour -9 de plus/minus. Les locaux ont globalement mené pendant tout le match, et retrouvent la victoire après 3 défaites consécutives. L’Anadolu sombre lui en 17e position.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

