Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas

C’était l’un des transferts les plus improbables et choquants de l’histoire de la NBA. Le 2 février dernier, Luka Doncic était transféré aux Los Angeles Lakers, avec comme principale contrepartie Anthony Davis et un choix de Draft de 2029. Un énorme choc pour toute la NBA, et surtout pour la fanbase des Dallas Mavericks, qui perdait alors son prodige. Une décision quasiment unanimement prise par un homme : Nico Harrison.

Le calvaire des derniers mois

Le General Manager de la franchise texane avait des doutes sur la condition physique et la motivation de son génie slovène, et lui préférait un profil plus défensif comme Anthony Davis, puisque « la défense fait gagner des titres » comme il disait. Ce transfert n’a bien sûr jamais été accepté par les fans texans, qui n’ont pas lâché Harrison d’une semelle depuis. Hué à chacune de ses apparitions, régulièrement insulté et victime de menaces de mort… Sa décision a changé sa vie.

Malgré tout, les propriétaires des Dallas Mavericks ont continué à lui donner leur confiance… du moins pendant 9 mois. Mais l’équipe connaît un début de saison 2025/26 très loin des espérances et des promesses d’Harrison. Après trois semaines de compétition, ils sont tout simplement avant-derniers de l’Ouest, avec 3 victoires pour 8 défaites.

Kyrie Irving ne reviendra pas de sa déchirure des ligaments croisés avant 2026, Anthony Davis – est-ce vraiment une surprise ? – a déjà raté la moitié des matchs, et d’autres blessés remplissent l’infirmerie. Le coup de pouce du destin qu’est la Draft de Cooper Flagg n’a pas sauvé la situation. Pendant ce temps, les Lakers sont en 4e position de l’Ouest, avec un Doncic en 37-9-9.

Une décision logique mais tardive ?

Ce qui pousse donc à cette décision, annoncée par Shams Charania avant même que le principal intéressé soit au courant ce mardi 11 novembre, puis confirmée par la franchise : Nico Harrison est renvoyé de ses fonctions de General Manager et de Président des opérations basket, à effet immédiat. Les assistants Michael Finley (légende de la franchise) et Matt Riccardi sont propulsés co-GM par intérim.

Le propriétaire de la franchise Patrick Dumont (dirigeant d’une chaîne de casinos et d’hôtels) a adressé une lettre plutôt vide aux fans des Mavericks : « Personne aux Mavericks n’est satisfait de ce début d’une saison que nous voulions pleine de promesses. Quand les résultats sont en-dessous des attentes, c’est ma responsabilité de prendre des décisions. J’ai décidé de nous séparer du General Manager Nico Harrison… Je comprend l’impact profond que ces difficiles derniers mois ont eu pour vous. Vous méritez de la transparence. Sachez que je suis pleinement investi pour le succès des Mavericks. Notre objectif est de retrouver la victoire à Dallas et de gagner des titres. »