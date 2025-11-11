Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus

Francis Jordane s’est éteint ce mardi 11 novembre. Le natif d’Arles-sur-Tech, ancien sélectionneur de l’équipe de France masculine (1988-1993), laisse une empreinte majeure sur le basket français. Jean-Marc Esteban a annoncé la triste nouvelle dans les Pyrénées-Orientales.
|
00h00
Résumé
Écouter
Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus

Francis Jordane, ici en 1992 à Monaco, avec Michael Jordan

Crédit photo : DR

Francis Jordane s’en est allé à 79 ans, a annoncé Jean-Marc Esteban, figure du basketball dans les Pyrénées-Orientales, ce mardi 11 novembre, sur sa page Faceboook.

Francis Jordane, né le 29 mars 1946 à Arles-sur-Tech, a façonné plusieurs générations de techniciens et de joueurs, de la SIG Strasbourg à l’équipe de France, avant d’entraîner à l’international (Tunisie, Maroc) puis de revenir au pays catalan, où il avait œuvré à la construction d’un complexe dédié au basket de haut niveau.

Hommage à un bâtisseur

Figure de terrain, Francis Jordane a d’abord été conseiller technique en Alsace (CTD puis CT régional) avant d’impulser un élan durable à la SIG dans les années 1970, jusqu’au retour au plus haut niveau au printemps 1974.

À Strasbourg, il a fait passer des paliers à tout un club et inspiré de futurs coaches comme Indulis Vanags, Grégor Beugnot ou Patrick Lazare. Dans un portrait publié par la SIG sur son site Internet, il confiait son regret de ne pas avoir pu « consolider les structures du club » au moment de la montée, lucidité d’un bâtisseur soucieux de l’avenir.

De l’Alsace aux Bleus

Adjoint de Jean Luent puis de Jean Galle, il prend les rênes des Bleus en 1988. Sous sa conduite, l’équipe de France signe une 4e place historique à l’Euro 1991 à Rome, puis atteint les quarts en 1993 à Berlin après avoir fait tomber l’Allemagne, future championne d’Europe.

Il restera cinq ans à la tête de la sélection (1988-1993) avant de poursuivre une carrière internationale (Tunisie 2000-2001, Maroc 2009) et des missions techniques de formation.

Un témoin privilégié de l’histoire

Au-delà des résultats, Francis Jordane a laissé des principes de jeu et de formation. Dans une interview donnée à Basket Rétro, il rappelait combien le basket s’était accéléré avec l’importance des initiatives individuelles et du pick & roll, sans renoncer à la rigueur collective. « Pour moi le basket c’est d’abord un sport d’individu », disait-il, avant de détailler ce qu’il avait appris face aux États-Unis en 1992 lors d’un stage à Monaco.

Car ce fut forcément l’un des souvenirs marquants : le match à Monaco contre la Dream Team en 1992. « Je me souviens que quand je me suis présenté à Chuck Daly, il a dit à Michael Jordan “Tu sais que le coach de l’équipe de France s’appelle Jordane”. Il a répondu “What ? What ?” et il a voulu me connaître. »

Racines catalanes, passion intacte

Revenu dans les Pyrénées-Orientales, Francis Jordane a accompagné le club féminin de Perpignan, soutenu l’organisation de la Trobada Basket en Vallespir et participé aux camps d’été accueillant de jeunes joueurs, notamment alsacien, au Centre Sud Canigó Sports et Pleine Nature qu’il avait fait bâtir dans sa petite ville de 3 000 âmes située dans la vallée du Tech. 

Un dernier au revoir

En ce 11 novembre, le basket français perd un passeur d’idées, un formateur, un sélectionneur. De Strasbourg à Rome, de Berlin à Perpignan, Francis Jordane aura incarné le travail, la transmission et l’exigence. Pensées émues à ses proches et à toutes celles et ceux qu’il a formés.

BeBasket perd l’un de ses plus fidèles lecteurs. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Francis Jordane, ici en 1992 à Monaco, avec Michael Jordan
Équipe de France
00h00Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus
Théo Léon et Tours sont qualifiés en huitièmes de finale de Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !
L'ADA Blois continue son aventure en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre
T.J. Shorts va pouvoir lever la tête pour observer ses highlights à Paris, où il a vécu deux saisons de légende
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, le retour d’un roi en difficulté : Bercy prêt à ovationner l’ancien meneur du Paris Basketball
Clément Dubos, juste après le buzzer, salue son ancien coéquipier de Montpellier, Ilian Moungalla
Betclic ELITE
00h00Fils de Fabien Dubos, Clément Dubos a fait ses débuts en Betclic ELITE avec le Limoges CSP
Vous pourrez suivre les performances d'Elie Okobo et Monaco ce mardi soir sur TV Monaco
EuroLeague
00h00Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
Sokhna Fall a été élue MVP du mois d'octobre en La Boulangère Wonderligue
La Boulangère Wonderligue
00h00Sokhna Fall, la révélation de Villeneuve d’Ascq élue MVP d’octobre
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Ancien meneur de Chalon, Ahmaad Rorie s'est depuis installé en BCL
Basketball Champions League
00h00Un ancien meneur de Chalon remplace un ancien meneur de Bourg à Igokea
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
1 / 0