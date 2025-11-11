Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus

Francis Jordane s’en est allé à 79 ans, a annoncé Jean-Marc Esteban, figure du basketball dans les Pyrénées-Orientales, ce mardi 11 novembre, sur sa page Faceboook.

Francis Jordane, né le 29 mars 1946 à Arles-sur-Tech, a façonné plusieurs générations de techniciens et de joueurs, de la SIG Strasbourg à l’équipe de France, avant d’entraîner à l’international (Tunisie, Maroc) puis de revenir au pays catalan, où il avait œuvré à la construction d’un complexe dédié au basket de haut niveau.

Hommage à un bâtisseur

Figure de terrain, Francis Jordane a d’abord été conseiller technique en Alsace (CTD puis CT régional) avant d’impulser un élan durable à la SIG dans les années 1970, jusqu’au retour au plus haut niveau au printemps 1974.

À Strasbourg, il a fait passer des paliers à tout un club et inspiré de futurs coaches comme Indulis Vanags, Grégor Beugnot ou Patrick Lazare. Dans un portrait publié par la SIG sur son site Internet, il confiait son regret de ne pas avoir pu « consolider les structures du club » au moment de la montée, lucidité d’un bâtisseur soucieux de l’avenir.

De l’Alsace aux Bleus

Adjoint de Jean Luent puis de Jean Galle, il prend les rênes des Bleus en 1988. Sous sa conduite, l’équipe de France signe une 4e place historique à l’Euro 1991 à Rome, puis atteint les quarts en 1993 à Berlin après avoir fait tomber l’Allemagne, future championne d’Europe.

Il y a 36 ans le 24 novembre 1988l’équipe de France du nouveau Sélectionneur Francis Jordane est en Pologne (qualif pour le CE 89) Vestris, Ostrowski, @herve_dubuisson , Dacoury…qui smashe😀 C+ @georgeeddy2 et Thierry Gilardi. pic.twitter.com/g45vnDZOmh — darluque (@darluque) November 24, 2024

Il restera cinq ans à la tête de la sélection (1988-1993) avant de poursuivre une carrière internationale (Tunisie 2000-2001, Maroc 2009) et des missions techniques de formation.

Un témoin privilégié de l’histoire

Au-delà des résultats, Francis Jordane a laissé des principes de jeu et de formation. Dans une interview donnée à Basket Rétro, il rappelait combien le basket s’était accéléré avec l’importance des initiatives individuelles et du pick & roll, sans renoncer à la rigueur collective. « Pour moi le basket c’est d’abord un sport d’individu », disait-il, avant de détailler ce qu’il avait appris face aux États-Unis en 1992 lors d’un stage à Monaco.

Car ce fut forcément l’un des souvenirs marquants : le match à Monaco contre la Dream Team en 1992. « Je me souviens que quand je me suis présenté à Chuck Daly, il a dit à Michael Jordan “Tu sais que le coach de l’équipe de France s’appelle Jordane”. Il a répondu “What ? What ?” et il a voulu me connaître. »

Racines catalanes, passion intacte

Revenu dans les Pyrénées-Orientales, Francis Jordane a accompagné le club féminin de Perpignan, soutenu l’organisation de la Trobada Basket en Vallespir et participé aux camps d’été accueillant de jeunes joueurs, notamment alsacien, au Centre Sud Canigó Sports et Pleine Nature qu’il avait fait bâtir dans sa petite ville de 3 000 âmes située dans la vallée du Tech.

Un dernier au revoir

En ce 11 novembre, le basket français perd un passeur d’idées, un formateur, un sélectionneur. De Strasbourg à Rome, de Berlin à Perpignan, Francis Jordane aura incarné le travail, la transmission et l’exigence. Pensées émues à ses proches et à toutes celles et ceux qu’il a formés.

BeBasket perd l’un de ses plus fidèles lecteurs. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.