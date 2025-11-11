Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !

Le Tours Métropole Basket a encore marqué les esprits en Coupe de France. Dans une halle Monconseil comble, les Tourangeaux ont dominé de la tête et des épaules Nantes (Élite 2), s’imposant 99 à 69 pour poursuivre leur beau parcours.

Déjà tombeur de deux formations d’Élite 2 lors des tours précédents (90-81 contre Caen puis 98-71 à Évreux !), le club de Nationale 1 s’invite parmi les grands en huitièmes de finale.

Une première mi-temps maîtrisée de bout en bout

Portés par un début de match tonitruant, les hommes de Moatassim Rhennam ont très vite pris les commandes. L’ancien Nantais Louis Gibey a donné le ton avec deux tirs primés et une belle réussite aux lancers, tandis que Ousmane Kaba et Moustafa Haidara ont imposé leur puissance dans la raquette. À la pause, le TMB menait déjà de 23 points (59-36), laissant peu d’espoir à des Ligériens dépassés.

Les Tourangeaux ont pu s’appuyer sur une adresse collective impressionnante et une défense intense, étouffant un NBH qui ne semblait pas avoir comme objectif de poursuivre cette compétition.

Une fin de match en contrôle total

La blessure de Dylan Van Eyck, touché à l’épaule en seconde période, a encore compliqué la tâche des visiteurs, déjà diminués. Tours, emmené par Zaion Nebot et Jordan Barham, a continué de creuser l’écart jusqu’à flirter avec la barre des 100 points. Malgré un ultime 0/2 aux lancers de Teho Da Silva, le public, conquis, a fêté comme il se doit la qualification (99-69).

Avec ce troisième succès consécutif face à une formation d’Élite 2, le TMB confirme sa réputation de tombeur cette saison en Coupe de France. Le club tourangeau sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale, et pourrait, comme la saison dernière, être le dernier représentant de Nationale 1 encore en lice.

Prochain défi : Levallois en championnat

Avant de connaître son prochain adversaire en Coupe, Tours retrouvera la NM1 avec la réception du Levallois MBC, leader de la poule (9 victoires, 2 défaites). Une belle occasion de prolonger cette dynamique positive dans un Monconseil désormais habitué aux grandes soirées.

Le calendrier du 3e tour de la Coupe de France :

Orchies – Strasbourg : 66-73

: 66-73 La Rochelle – Boulazac : 90-79

– Boulazac : 90-79 Le Havre – Blois : 74-82

: 74-82 Tours – Nantes : 99-69

Mardi 11 novembre 2025 à 19h00

Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 20h00

Mulhouse (NM1, +14) – Saint Quentin (Betclic Elite)

Le Portel (Betclic Elite) – Nanterre (Betclic Elite)

Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)