Coupe de France masculine

Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre

Coupe de France - L’ADA Blois a dominé Le Havre (74-82) ce lundi 10 novembre en 16e de finale de la Coupe de France. Sérieux malgré les absences, les Blésois ont su faire la différence en fin de rencontre face à un solide leader de NM1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre

L’ADA Blois continue son aventure en Coupe de France

Crédit photo : Tuan Nguyen

En déplacement aux Docks Océane, l’ADA Blois a confirmé son rang de pensionnaire d’Élite 2 en s’imposant 82 à 74 face au STB Le Havre. Sans Lucas Ugolin, Fabien Damase ni Lucas Demahis-Ballou (parti à Aix-Maurienne), les hommes de David Morabito ont pris leur temps avant de valider leur billet pour les huitièmes de finale de Coupe de France, au terme d’un match accroché contre une belle équipe havraise.

– 3e Tour

Le STB a longtemps tenu tête à Blois

Face à un adversaire hiérarchiquement supérieur, les joueurs de Lauriane Dolt ont livré une prestation solide. Rapidement privés de leur bonus de +7 points, les Havrais ont pourtant su réagir, virant en tête à la pause (41-39) grâce à leur application et à la maladresse inhabituelle des visiteurs (36,8 % de réussite au tir).

Même diminué, le STB a résisté jusqu’à l’entame du dernier quart-temps (63-63, 30e). Le duel dans la raquette a été équilibré (30 rebonds à 31), preuve de la combativité locale malgré l’absence de cadres comme l’ancien Blésois Cédric Bah ou Steven Cayol.

Blois fait parler son expérience dans le money-time

Plus constant dans les moments décisifs, Blois a su accélérer quand il le fallait. Les exclusions successives de Marc Gosselin et Théo Rey dans les dernières minutes ont scellé le sort des Normands. L’ADA, plus lucide et collective, a terminé le travail pour s’imposer 82 à 74 et rejoindre les huitièmes de finale.

David Morabito et ses hommes confirment ainsi leur bonne dynamique, trois jours après leur succès à Gries, et continuent leur parcours dans une compétition où ils avaient chuté prématurément la saison passée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
