Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre

En déplacement aux Docks Océane, l’ADA Blois a confirmé son rang de pensionnaire d’Élite 2 en s’imposant 82 à 74 face au STB Le Havre. Sans Lucas Ugolin, Fabien Damase ni Lucas Demahis-Ballou (parti à Aix-Maurienne), les hommes de David Morabito ont pris leur temps avant de valider leur billet pour les huitièmes de finale de Coupe de France, au terme d’un match accroché contre une belle équipe havraise.

Le STB a longtemps tenu tête à Blois

Face à un adversaire hiérarchiquement supérieur, les joueurs de Lauriane Dolt ont livré une prestation solide. Rapidement privés de leur bonus de +7 points, les Havrais ont pourtant su réagir, virant en tête à la pause (41-39) grâce à leur application et à la maladresse inhabituelle des visiteurs (36,8 % de réussite au tir).

Même diminué, le STB a résisté jusqu’à l’entame du dernier quart-temps (63-63, 30e). Le duel dans la raquette a été équilibré (30 rebonds à 31), preuve de la combativité locale malgré l’absence de cadres comme l’ancien Blésois Cédric Bah ou Steven Cayol.

Blois fait parler son expérience dans le money-time

Plus constant dans les moments décisifs, Blois a su accélérer quand il le fallait. Les exclusions successives de Marc Gosselin et Théo Rey dans les dernières minutes ont scellé le sort des Normands. L’ADA, plus lucide et collective, a terminé le travail pour s’imposer 82 à 74 et rejoindre les huitièmes de finale.

David Morabito et ses hommes confirment ainsi leur bonne dynamique, trois jours après leur succès à Gries, et continuent leur parcours dans une compétition où ils avaient chuté prématurément la saison passée.