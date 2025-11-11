Recherche
NBA

Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est

Après dix matchs de saison régulière, les Pistons dominent l'Est avec 8 victoires pour seuleemnt 2 défaites. Pour la première fois depuis la saison 2005-2006, Detroit retrouve le sommet de sa conférence, grâce à la montée en puissance de Cade Cunningham et Jalen Duren.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est

Les Pistons de Detroit sont actuellement en tête de la conférence Est, emmenés par une jeunesse florissante représentée par Cade Cunningham.

Crédit photo : Rick Osentoski-Imagn Images

Impensable il y a encore quelques mois, les Detroit Pistons trônent désormais au sommet de la Conférence Est avec un impressionnant bilan de 8 victoires pour 2 défaites. Une performance d’autant plus remarquable que la franchise sortait d’une saison 2023-2024 catastrophique avec seulement 14 victoires au compteur et une historique série de 28 défaites consécutives.

Après leur succès contre Philadelphie, les Pistons affichent le deuxième meilleur bilan de la NBA derrière Oklahoma City. « Ce n’est pas difficile à imaginer même si je ne pouvais pas imaginer qu’on tomberait aussi bas. Donc en être là désormais, j’ai l’impression qu’on est là où on est censé être », commente Cade Cunningham, auteur de 26 points dans la victoire face aux Sixers.

Cade Cunningham et Jalen Duren, le duo qui fait la différence

La transformation des Pistons repose largement sur la montée en puissance de leur duo phare. Cade Cunningham, longtemps critiqué pour ses difficultés dans les moments décisifs, affiche désormais 25,6 points et 9,7 passes de moyenne. Plus impressionnant encore, il mène la NBA en points inscrits dans les quatrièmes quart-temps avec 11,5 par match, devant Giannis Antetokounmpo et Tyrese Maxey. Il vient d’ailleurs d’être nommé joueur de la semaine pour la conférence Est.

« On a des joueurs importants, qui ont toujours trouvé des moyens de gagner. On en est arrivé là, on a trouvé la solution ensemble. On était jeune, on cherchait nos marques et on a trouvé », explique le meneur du Michigan. À ses côtés, Jalen Duren impressionne par sa maturité à seulement 21 ans. Avec 19,2 points et 11,3 rebonds de moyenne à plus de 64% de réussite au tir, l’intérieur fait le travail d’un vétéran et contribue à hisser Detroit dans le top 3 des défenses NBA avec seulement 110 points encaissés par match.

Une défense solide et des ambitions élevées

Sous la direction de J.B. Bickerstaff, les Pistons ont trouvé une vraie identité basée sur la rigueur défensive et la communication. L’équipe ne concède que 44 points dans la peinture par match et protège efficacement le rebond défensif. Cette solidité collective permet à Detroit de rester compétitif même quand ses stars traversent des passages difficiles.

« On n’a pas de limite », annonce Jalen Duren avec confiance. « On suit JB Bickerstaff, on travaille dur, on défend, on joue ensemble. On n’a pas de limite à ce stade. » Malgré cet excellent début de saison, Cade Cunningham garde la tête froide : « J’ai gardé foi en moi, en sachant que j’allais réussir en NBA. Ce fut un sacré parcours, avec des hauts et des bas, mais on est encore tôt. Je n’en fais pas des caisses parce qu’on est à 8-2. On voulait tous réussir comme ça mais on en veut plus. »

Avec un calendrier favorable dans les prochains jours face à Washington, Chicago, Philadelphie et Indiana, tous à domicile, les Pistons ont l’opportunité de confirmer leur excellent début de saison et de prouver que leur retour au premier plan n’est pas un accident.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
