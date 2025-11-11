Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est

Impensable il y a encore quelques mois, les Detroit Pistons trônent désormais au sommet de la Conférence Est avec un impressionnant bilan de 8 victoires pour 2 défaites. Une performance d’autant plus remarquable que la franchise sortait d’une saison 2023-2024 catastrophique avec seulement 14 victoires au compteur et une historique série de 28 défaites consécutives.

DETROIT ON 🔝 Detroit Pistons – First Place in the Eastern Conference Detroit Lions – First Place in the NFC North pic.twitter.com/szkKrquwLm — Woodward Sports Network (@woodwardsports) November 11, 2025

Après leur succès contre Philadelphie, les Pistons affichent le deuxième meilleur bilan de la NBA derrière Oklahoma City. « Ce n’est pas difficile à imaginer même si je ne pouvais pas imaginer qu’on tomberait aussi bas. Donc en être là désormais, j’ai l’impression qu’on est là où on est censé être », commente Cade Cunningham, auteur de 26 points dans la victoire face aux Sixers.

Cade Cunningham et Jalen Duren, le duo qui fait la différence

La transformation des Pistons repose largement sur la montée en puissance de leur duo phare. Cade Cunningham, longtemps critiqué pour ses difficultés dans les moments décisifs, affiche désormais 25,6 points et 9,7 passes de moyenne. Plus impressionnant encore, il mène la NBA en points inscrits dans les quatrièmes quart-temps avec 11,5 par match, devant Giannis Antetokounmpo et Tyrese Maxey. Il vient d’ailleurs d’être nommé joueur de la semaine pour la conférence Est.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Detroit Pistons guard Cade Cunningham have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 3 of the 2025-26 season (Nov. 3 – 9). pic.twitter.com/sNuRpJoxGR — NBA Communications (@NBAPR) November 10, 2025

« On a des joueurs importants, qui ont toujours trouvé des moyens de gagner. On en est arrivé là, on a trouvé la solution ensemble. On était jeune, on cherchait nos marques et on a trouvé », explique le meneur du Michigan. À ses côtés, Jalen Duren impressionne par sa maturité à seulement 21 ans. Avec 19,2 points et 11,3 rebonds de moyenne à plus de 64% de réussite au tir, l’intérieur fait le travail d’un vétéran et contribue à hisser Detroit dans le top 3 des défenses NBA avec seulement 110 points encaissés par match.

Une défense solide et des ambitions élevées

Sous la direction de J.B. Bickerstaff, les Pistons ont trouvé une vraie identité basée sur la rigueur défensive et la communication. L’équipe ne concède que 44 points dans la peinture par match et protège efficacement le rebond défensif. Cette solidité collective permet à Detroit de rester compétitif même quand ses stars traversent des passages difficiles.

« On n’a pas de limite », annonce Jalen Duren avec confiance. « On suit JB Bickerstaff, on travaille dur, on défend, on joue ensemble. On n’a pas de limite à ce stade. » Malgré cet excellent début de saison, Cade Cunningham garde la tête froide : « J’ai gardé foi en moi, en sachant que j’allais réussir en NBA. Ce fut un sacré parcours, avec des hauts et des bas, mais on est encore tôt. Je n’en fais pas des caisses parce qu’on est à 8-2. On voulait tous réussir comme ça mais on en veut plus. »

Avec un calendrier favorable dans les prochains jours face à Washington, Chicago, Philadelphie et Indiana, tous à domicile, les Pistons ont l’opportunité de confirmer leur excellent début de saison et de prouver que leur retour au premier plan n’est pas un accident.