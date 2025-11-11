T.J. Shorts, le retour d’un roi en difficulté : Bercy prêt à ovationner l’ancien meneur du Paris Basketball

Quatre mois après avoir quitté la capitale en roi, T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) retrouve Paris ce mardi soir, non pas sous le maillot noir et blanc, mais avec la tunique verte du Panathinaïkos. Celui qui a fait rêver le public parisien pendant deux saisons s’apprête à revivre un moment particulier : un retour chargé de souvenirs, d’émotion, et peut-être de regrets.

Le double MVP retrouve son ancien royaume

Le Paris Basketball a prévenu : la soirée va être riche en émotions. Il faut dire que T.J. Shorts a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du club. En deux saisons, le meneur a tout remporté : Betclic ÉLITE, Coupe de France, Leaders Cup et EuroCup. Sacré MVP à deux reprises en saison régulière et également en EuroCup, il a été le visage de la montée en puissance du Paris Basketball, qu’il a emmené jusqu’aux quarts de finale de l’EuroLeague.

Ce mardi, T.J. Shorts recevra sa bague de champion à l’Accor Arena, devant plus de 10 000 spectateurs. Ses highlights seront projetés avant le match, et l’ovation promise s’annonce à la hauteur de son héritage. « Je serai là pour un énorme match, ça sera une soirée spéciale, pleine d’émotions. Je suis impatient de revoir des visages familiers », a-t-il annoncé sur le compte Instagram du Paris Basketball.

Un début difficile au Panathinaïkos

Mais l’histoire n’est plus aussi belle depuis son départ. Parti cet été chez le champion d’Europe 2024, T.J. Shorts vit un début de saison compliqué. Barré par Kendrick Nunn, l’ancien joueur NBA et MVP en titre de l’EuroLeague, il n’a pas encore trouvé sa place dans le système d’Ergin Ataman. Avec seulement 6,1 points et 2,7 passes en 14 minutes de moyenne, le lutin californien n’est plus que l’ombre de celui qui régnait à Paris.

« Pour l’instant, je suis à 90 % insatisfait de ses performances », a tranché Ergin Ataman mercredi dernier, pointant un rendement en deçà des attentes. En coulisses, des rumeurs évoquent un possible prêt, peut-être vers l’Étoile Rouge de Belgrade.

Hifi : “Je pense qu’il est mal utilisé”

De son côté, Nadir Hifi, son ancien complice, avoue dans L’Équipe que ces retrouvailles auront une saveur spéciale : « Cela va être vraiment particulier. Je n’ai jamais joué contre lui en vrai. Revoir mon frère, avec qui on a tout gagné, ce sera émouvant. »

Foutue poussière dans l’œil 🥲 pic.twitter.com/sWRCNihyGu — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 11, 2025

Le meneur parisien estime même que son ex-coéquipier n’est pas mis dans les bonnes conditions en Grèce : « Il doit s’adapter à leur style, mais honnêtement… je pense qu’il est mal utilisé. Je ne le vois pas dans les situations où il était à Paris, là où il pouvait exprimer ses qualités. »

Paris veut retrouver la lumière

En face, Paris n’est pas non plus dans sa meilleure période. Les hommes de Francesco Tabellini restent sur trois défaites en EuroLeague et n’ont plus gagné à domicile depuis le 15 octobre. Nadir Hifi, Justin Robinson ou encore Sebastian Herrera espèrent relancer la machine dans un Bercy incandescent, face à leur ancien meneur devenu adversaire.

Le destin pourrait bien offrir une belle revanche à T.J. Shorts : celle de retrouver, le temps d’une soirée, le parquet qui a fait de lui une légende du basket français.