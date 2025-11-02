Recherche
EuroLeague

T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos

EuroLeague - T.J. Shorts, l’ancien meneur du Paris Basketball, traverse une période difficile avec le Panathinaikos Athènes. Quatre mois après avoir illuminé les finales de Betclic ELITE face à Monaco, il peine à retrouver son éclat en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos

T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi soir, à la Salle Gaston-Médecin, T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) paraissait méconnaissable. Sur le banc du Panathinaikos Athènes, les bras croisés, le regard vide, le meneur américain semblait ailleurs tandis que son équipe subissait la loi de l’AS Monaco. Une scène presque surréaliste tant le contraste est fort avec le joueur rayonnant qui, quelques mois plus tôt, menait le Paris Basketball jusqu’au titre en championnat de France.

Un meneur éclipsé à Athènes

Derrière Kendrick Nunn dans la hiérarchie du Pana, T.J. Shorts n’a pour l’instant pas vraiment trouvé sa place. Ciblé en défense dès son entrée en jeu, limité dans un système plus axé sur le demi-terrain, le Californien n’a jamais pu imposer son rythme. Face à Monaco, il a livré une prestation fantomatique : moins de 10 minutes disputées, 1 seule passe décisive, 2 tirs ratés et 2 balles perdues. Loin du joueur incandescent et créatif qu’on a connu à Paris.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
0
PTS
0
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ASM
92 84
PAN

Dans un jeu où la liberté d’initiative est moindre qu’à Paris (malgré un PACE supérieur cette saison avec le Panathinaikos : 73,7 contre 72,2 pour le club parisien en EuroLeague 2024-2025), Shorts semble bridé. Le meneur explosif et imprévisible qui faisait plier les défenses adverses n’a plus le même rayonnement.

Des éclairs prometteurs malgré tout

Tout n’est pas sombre pour autant. Shorts a déjà montré, par séquences, qu’il pouvait s’adapter à son nouvel environnement. Face au Maccabi Tel-Aviv, il a signé 13 points et 6 passes décisives trois jours avant la rencontre à Monaco ; la semaine précédente, il avait compilé 15 points face à la Virtus Bologne. En championnat grec, il affiche même des statistiques encourageantes : 15 points à 56,1% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 3,8 passes décisives en 24 minutes de moyenne après quatre matchs.

PROFIL JOUEUR
T.J. SHORTS
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 28 ans (15/10/1997)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo macedonia.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
15
#12
REB
2,3
#79
PD
3,8
#18

Mais le match de Monaco, symbole de son effacement, a rappelé à quel point la transition entre un rôle majeur à Paris et un statut de rotation à Athènes peut être déstabilisante. T.J. Shorts, double MVP consécutif en BCL (2023) et EuroCup (2024), puis troisième du vote pour le MVP d’EuroLeague en 2025, cherche encore à redevenir ce meneur incandescent que tout le continent admirait.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

