Derrière un duo James/Okobo irrésistible, l’AS Monaco domine Nanterre après 50 minutes de combat

Moins de 48 heures après avoir infligé une véritable correction au Bayern Munich en EuroLeague (103-77), l’AS Monaco retrouvait la Betclic ÉLITE ce dimanche 21 décembre. Face à Nanterre, actuel 3e du championnat, la Roca Team a dû s’employer pour l’emporter après une double prolongation (105-98). Si la période de Noël arrive très vite, les joueurs de Vassilis Spanoulis ont offert un beau cadeau aux supporters de Gaston-Médecin.

Un Mike James record soigne son retour à Gaston-Médecin

Après une entame de match sérieuse et maîtrisée (12-6, 4′), l’AS Monaco s’est vite relâchée et Nanterre 92 en a profité pour refaire son retard et revenir à hauteur des locaux. Heureusement, Mike James (34 points et 4 rebonds) et Élie Okobo (27 points et 3 rebonds) ont réglé la mire à mi-distance pour permettre à la Roca Team de reprendre ses distances dans ce premier quart-temps. De retour aux affaires après avoir écopé de trois matchs de suspension, le capitaine monégasque a montré qu’il pouvait toujours porter son équipe. Bousculés par des locaux bien en jambes, les Nanterriens ont pris l’eau d’entrée dans ces dix premières minutes (27-18).

Mathis Dossou-Yovo a tout tenté pour Nanterre

Un temps en maîtrise, les Monégasques se sont de nouveau relâchés pendant le deuxième quart-temps. Toujours derrière au tableau d’affichage, les Nanterriens ont su profiter des errances défensives adverses pour combler l’écart et rester dans le match. Sous l’impulsion d’un Mathis Dossou-Yovo intenable dans la peinture (28 points et 12 rebonds), les hommes de Julien Mahé sont restés au contact sans jamais réussir à reprendre l’avantage. Dans le dur, la Roca Team est tout de même rentrée aux vestiaires en tête de 4 petits points à la e (43-39).

Déterminée à s’imposer dans son antre ce dimanche après-midi, l’équipe de Vassilis Spanoulis est revenue sur le parquet avec le même état d’esprit que celui imprimé en début de rencontre. Dans ce match de séries où les deux formations ne se sont pas lâchées, c’est la Roca Team qui a su tirer son épingle du jeu. Nanterre, qui n’a jamais renoncé, a profité du manque d’adresse adverse pour reprendre les commandes au cœur de ce troisième quart-temps (50-51, 25′).

Mais, même dans le dur, Monaco n’a pas tremblé. Si le duo James – Okobo s’est montré prolifique dans ces vingt premières minutes, Matthew Strazel (11 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) a lui aussi permis à son équipe de conserver un maigre avantage dans cette rencontre (61-58, 30′). Revenus sur les talons monégasques, les Nanterriens ont livré un dernier quart-temps de très haut niveau pour conserver un espoir de victoire.

La paire Okobo-James délivre Monaco après deux prolongations

Déjà au rendez-vous des deux côtés du parquet, le spectacle s’est poursuivi à Gaston-Médecin. Sur une action complètement folle – un tir à 3 points suivi d’un lancer franc réussi -, le capitaine monégasque Mike James a porté son équipe à bout de bras. Monaco a repris l’avantage à 3 minutes de la fin (72-70, 37′) avant que Nanterre ne réplique une nouvelle fois pour égaliser. Menée de deux points à 30 secondes de la fin, la Roca Team a pu compter sur les nerfs d’acier et l’efficacité redoutable de son meneur américain pour égaliser et forcer Nanterre à disputer une prolongation de 5 minutes supplémentaires (74-74, 40′).

🤩 | MIKE JAMES EST EXCEPTIONNEL ! Un 3+1 venu d'ailleurs ! L'@ASMonaco_Basket repasse en tête ! Profitez de notre pass à 69€ pour toute la deuxième partie de saison ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/XusmszTzUL — DAZN France (@DAZN_FR) December 21, 2025

Au terme de deux prolongations épiques, l’AS Monaco s’est reposée sur un duo Élie Okobo – Mike James de gala pour faire la différence. Un combat de 50 minutes qui aura vu la Roca Team s’imposer à domicile face à une équipe de Nanterre 92 qui n’aura jamais rien lâché. Un précieux succès sur le score de 105 à 98 qui permet au club de la Principauté de conserver son fauteuil de leader de Betclic ÉLITE.