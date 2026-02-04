9-0 et un buzzer beater : exceptionnelle JL Bourg et son duo McGhee-Moularé qui vole la victoire à Londres

Dans une affiche entre la 2e meilleure défense de l’EuroCup (Bourg, avec 103,9 de Defensive Rating) et l’attaque la moins prolifique (Londres, avec 75,4 points), on se disait que c’était un tout droit. D’autant plus à Ekinox, où la JL Bourg tient un bilan de 6 victoires pour 2 petites défaites cette saison. Mais le basket est un sport qui a ses secrets. Sans Adam Mokoka touché au mollet, les Burgiens se sont fait très très peur, et étaient sur le point de s’incliner face à des London Lions qui avaient la victoire en mains.

La faute notamment à des largesses défensives, avec trop d’espace laissés aux shooteurs. « On doit faire quelques ajustements en défense, on est un peu en retard sur certaines rotations » avançait justement Both Gach à la mi-temps. Après un troisième quart-temps largement perdu 10-26, les Londoniens – demi-finalistes en 2023/24 – menaient de 6 points (54-60), puis de 11 points à trois minutes du terme.

Élan de folie dans la dernière minute

C’était avant que le duo d’extérieurs miniatures de la JL ne prenne ses responsabilités. Ils ont renversé la rencontre en infligeant un… 9-0 dans les 50 dernières secondes. Darius McGhee puis Assemian Moularé ont sauvé leur équipe. C’est la marque des grandes équipes. Même en grande difficulté, sur la lancée des dernières semaines, les hommes de Freddy Fauthoux n’ont rien lâché.

Alors qu’ils n’avaient à rien stopper en défense (51 points encaissés en première période), ils ont enchaîné les tirs à 3-points pour rester dans le match. Anthony Labanca et Both Gach s’y sont mis dans le dernier quart-temps, pour maintenir les espoirs en vie. Et Ekinox avec son talentueux speaker se sont joints à l’élan collectif pour pousser leur équipe. Ce qui a fonctionné, dans une dernière minute totalement folle.

À 77-85, les Lions se sont reposés sur leurs lauriers. Darius McGhee (17 points, 9 passes décisives) a marqué un 3-points, et a intercepté la remise en jeu adverse pour provoquer… 3 lancers-francs. Six points marqués en quelques secondes, et on se disait que tout était maintenant possible (83-85). D’autant plus que la défense burgienne s’est mise en place sur la dernière possession londonienne pour les empêcher de marquer. Chose faite : McGhee a remonté la balle avec 7 secondes au chronomètre : accélération, pénétration vers le panier, et passe pour ressortir vers Assemian Moularé (17 points) qui s’adjuge les honneurs avec le tir de la victoire, devant un public en feu (86-85).

« Je ne sais pas ce que j’ai fait au bon dieu, mais je suis la personne la plus malchanceuse au monde » s’est exaspéré le coach adverse après la rencontre. Cette victoire assure définitivement à Bourg la place dans le Top 2 du groupe. La première place se jouera la semaine prochaine à Buducnost, en fonction du résultat dans le même temps du Besiktas, qui a battu Turk Telecom ce soir.