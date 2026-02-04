Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

9-0 et un buzzer beater : exceptionnelle JL Bourg et son duo McGhee-Moularé qui vole la victoire à Londres

EuroCup - Scénario de folie pour la JL Bourg, qui réussit un exceptionnel come-back dans la dernière minute pour arracher la victoire (quasiment) au buzzer dans un match bien mal engagé contre les London Lions (score final 86-85). Le Top 2 du groupe B est validé.
|
00h00
Résumé
Écouter
9-0 et un buzzer beater : exceptionnelle JL Bourg et son duo McGhee-Moularé qui vole la victoire à Londres

Le trio McGhee – Moularé – Gach magique pour la JL ce mercredi

Crédit photo : @Sébastien Grasset

Dans une affiche entre la 2e meilleure défense de l’EuroCup (Bourg, avec 103,9 de Defensive Rating) et l’attaque la moins prolifique (Londres, avec 75,4 points), on se disait que c’était un tout droit. D’autant plus à Ekinox, où la JL Bourg tient un bilan de 6 victoires pour 2 petites défaites cette saison. Mais le basket est un sport qui a ses secrets. Sans Adam Mokoka touché au mollet, les Burgiens se sont fait très très peur, et étaient sur le point de s’incliner face à des London Lions qui avaient la victoire en mains.

– Journée 17

La faute notamment à des largesses défensives, avec trop d’espace laissés aux shooteurs. « On doit faire quelques ajustements en défense, on est un peu en retard sur certaines rotations » avançait justement Both Gach à la mi-temps. Après un troisième quart-temps largement perdu 10-26, les Londoniens – demi-finalistes en 2023/24 – menaient de 6 points (54-60), puis de 11 points à trois minutes du terme.

Élan de folie dans la dernière minute

C’était avant que le duo d’extérieurs miniatures de la JL ne prenne ses responsabilités. Ils ont renversé la rencontre en infligeant un… 9-0 dans les 50 dernières secondes. Darius McGhee puis Assemian Moularé ont sauvé leur équipe. C’est la marque des grandes équipes. Même en grande difficulté, sur la lancée des dernières semaines, les hommes de Freddy Fauthoux n’ont rien lâché.

Alors qu’ils n’avaient à rien stopper en défense (51 points encaissés en première période), ils ont enchaîné les tirs à 3-points pour rester dans le match. Anthony Labanca et Both Gach s’y sont mis dans le dernier quart-temps, pour maintenir les espoirs en vie. Et Ekinox avec son talentueux speaker se sont joints à l’élan collectif pour pousser leur équipe. Ce qui a fonctionné, dans une dernière minute totalement folle.

Darius MCGHEE
Darius MCGHEE
17
PTS
2
REB
9
PDE
Logo EuroCup
JLB
86 85
LON

À 77-85, les Lions se sont reposés sur leurs lauriers. Darius McGhee (17 points, 9 passes décisives) a marqué un 3-points, et a intercepté la remise en jeu adverse pour provoquer… 3 lancers-francs. Six points marqués en quelques secondes, et on se disait que tout était maintenant possible (83-85). D’autant plus que la défense burgienne s’est mise en place sur la dernière possession londonienne pour les empêcher de marquer. Chose faite : McGhee a remonté la balle avec 7 secondes au chronomètre : accélération, pénétration vers le panier, et passe pour ressortir vers Assemian Moularé (17 points) qui s’adjuge les honneurs avec le tir de la victoire, devant un public en feu (86-85).

« Je ne sais pas ce que j’ai fait au bon dieu, mais je suis la personne la plus malchanceuse au monde » s’est exaspéré le coach adverse après la rencontre. Cette victoire assure définitivement à Bourg la place dans le Top 2 du groupe. La première place se jouera la semaine prochaine à Buducnost, en fonction du résultat dans le même temps du Besiktas, qui a battu Turk Telecom ce soir.

Assemian MOULARE
Assemian MOULARE
17
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroCup
JLB
86 85
LON

« Tous les moments où j’ai travaillé dur m’ont traversé l’esprit au moment du buzzer-beater. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu rentrer ce tir pour faire gagner mon équipe… On a bien joué en première période, mais après ils sont revenus, ils ont joué dur et ont rentré des tirs fous. Mais ce n’est jamais fini avec nous. On est restés dedans, on a tenté des choses folles, et ça a marché… Ce Top 2 représente tout le travail qu’on a abattu pendant toute la saison. Je suis fier de cette équipe. »

Assemian Moularé après la rencontre, auprès de l’EuroCup

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dauw24
Après la défaite invraisemblable des British contre la Lituanie en qualif du championnat d'Europe, il y aura celle-ci. Les Français avaient été "grecquifiés" en leur temps, les Anglais sont dorénavant "frogifiés" 😂
Répondre
(0) J'aime
supp01
je dirais même plus "strasbourgifiés"...
Répondre
(2) J'aime
supp01
elle est vraiment fatiguée cette équipe, au tour de Lindo d'avoir un très gros coup de mou, et Cherry paye les 8 mois d'inaction qui ont précédé son recrutement.si on ajoute les absences de Mcdowell et Mokoka ce soir ça fait bcp. les Londonniens ont bien joué au basket avec une défense cohérente, il leur a juste manqué une petite minute, coté JL on a coulé en 2eme mt, plus de jus dans la machine quand Both a commencé à baisser en régime. heureusement les coups de griffe de Labanca et cette dernière minute invraisemblable ont évité le pire. un grand bravo à Assémian responsabilisé en l'absence d'Adam Mokoka et qui a grandement honoré cette confiance. le travail fini toujours par payer.
Répondre
(4) J'aime
cambouis
Yep yep yep, beau final
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0