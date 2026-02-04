Kon Knueppel participera au concours de 3-points du All-Star Weekend

La saison rookie exceptionnelle de Kon Knueppel continue de faire des vagues en NBA. Selon Chris Haynes, le prodige des Charlotte Hornets a accepté de participer au concours de 3-points lors du NBA All-Star Weekend 2026, venant s’ajouter à sa sélection déjà acquise pour le Rising Stars Tournament.

Des statistiques à 3-points impressionnantes pour une rookie

À seulement 20 ans, Knueppel s’est rapidement imposé comme l’un des tireurs les plus redoutables de la ligue. Avec 166 paniers à 3-points réussis depuis le début de sa saison inaugurale, il occupe la troisième place parmi tous les joueurs NBA. Plus impressionnant encore, son pourcentage de réussite de 42,5% à 3-points est le meilleur parmi les 15 joueurs ayant tenté au moins 350 tirs primés cette saison.

La précision de Knueppel ne se limite pas aux tirs en spot-up. Même lorsqu’il doit créer ses propres opportunités, le rookie maintient une efficacité remarquable avec 46,6% de réussite sur les 3-points en pull-up durant cette campagne 2025-2026. Cette polyvalence offensive complète parfaitement le jeu de ses coéquipiers vedettes LaMelo Ball et Brandon Miller.

Un impact immédiat sur le succès des Hornets

Sélectionné en quatrième position de la draft NBA 2025, Knueppel s’est rapidement établi comme une pièce maîtresse de la reconstruction de Charlotte. Ses moyennes de 18,7 points, 5,5 rebonds et 3,6 passes par match, accompagnées d’un pourcentage de 48,2% aux tirs, témoignent de son impact immédiat.

Charlotte Hornets rookie sensation Kon Knueppel has accepted the league’s invitation to participate in the 3-Point Contest at All-Star Weekend in Los Angeles, league sources tell me. pic.twitter.com/GgI7wtBtga — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 4, 2026

Son influence se ressent directement sur les résultats de l’équipe, actuellement sur une série de sept victoires consécutives. Cette constance lui a valu d’être nommé Rookie du mois de la Conférence Est en janvier, son troisième trophée de la saison.

Le concours de 3-points aura lieu le 14 février, tout comme le Skills Challenge et le Slam Dunk Contest. Knueppel aura l’opportunité de devenir le premier joueur des Hornets à remporter cette compétition, marquant potentiellement une nouvelle étape dans sa saison rookie déjà historique.