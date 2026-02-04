Recherche
EuroLeague

Des matchs d’EuroLeague désormais diffusés sans commentaires sur SKWEEK

Six jours après un mouvement de grève au sein de la rédaction, SKWEEK parvient à diffuser les matchs d'EuroLeague, mais sans commentaires en Français.
|
00h00
Résumé
Écouter
La situation financière de l’AS Monaco impacte également considérablement la rédaction de SKWEEK

Crédit photo : Sébastien Grasset

Six jours après l’annonce du début d’une grève d’une partie de la rédaction de SKWEEK, en protestation contre « les retards de salaire récurrents depuis deux ans », la situation reste toujours nébuleuse au sein de la plateforme numérique.

« La 26e journée de l’EuroLeague sur SKWEEK ne sera pas assurée par des commentaires français pour des raisons indépendantes de notre volonté », indique la majorité des salariés par voie de communiqué. « Nous sommes sans réponse concrète et claire quant au paiement des retards de salaire et nous venons d’apprendre que SKWEEK ne paie plus non plus les cotisations sociales, ce qui est un manquement grave aux obligations légales. Nous sommes au courant que la Principauté de Monaco est en train de reprendre le club. Nous sommes ouverts à la discussion avec cette dernière pour trouver une solution. »

Des diffusions sans commentaire

Il reste toutefois possible de suivre les rencontres d’EuroLeague et d’EuroCup sur SKWEEK grâce au signal international. Après avoir diffusé les matchs avec des commentaires en anglais la semaine dernière, la direction de SKWEEK a cette fois opté pour le son d’ambiance mardi lors de Zalgiris Kaunas – Monaco et Virtus Bologne – ASVEL. Ce qui devrait encore être le cas ce mercredi pour JL Bourg – Londres et Virtus Bologne – ASVEL.

Propriété de FEDCOM Média, une société qui appartient à Aleksej Fedorychev, SKWEEK est une victime collatérale des problèmes financiers du président de l’AS Monaco, dont la trésorerie est gelée par le conflit russo-ukrainien qui s’éternise… La plateforme numérique diffuse l’EuroLeague depuis 2022 et avait brièvement eu les droits de la Betclic ÉLITE en 2023/24 avant de les perdre en raison d’impayés, déjà…

SKWEEK indique que les commentaires en français devraient bientôt être de retour.

Droits TV
Droits TV
Skweek
Skweek
Commentaires

v92000
"Alors que la majorité de la rédaction de SKWEEK est toujours en retard, en raison des retards de salaire qui s'accumulent" "mardi lors de Zalgiris Kaunas – Monaco et Bayern Munich – ASVEL" Vous aussi vous êtes en grève de relecture Bebasket ?
Répondre
(4) J'aime
lechat23
Si vous êtes abonné à BeBasket, je peux comprendre votre remarque. Sinon, passez votre chemin et contentez vous de l'équipe pour avoir des infos sur le basket.
Répondre
(3) J'aime
v92000- Modifié
Donc on ne peut pas critiquer quelque chose de basique comme la relecture sous prétexte que c'est gratuit ? Si FR3 diffuse un match gratuitement et se trompe de nom de joueur à répétition on doit se taire ? Puis on se tape 50 pubs (qui vous finances un peu), donc on peut attendre à minima une relecture.
(7) J'aime
johnlinehan
Quand on réclame à quelqu'un de se relire, c'est peut-être bien de soi-même montrer l'exemple... Et être critique n'empêche pas aussi de faire preuve de courtoisie.
Répondre
(2) J'aime
silk
J'ai regardé Panatinaikos-Real sans commentaire, c'est pas si mal, on peut profiter de l'ambiance dans la salle. En tout cas c'est pas pire qu'un match sur l'équipe TV avec Benoit Cosset qui hurle toute les 30 secondes 😜
Répondre
(8) J'aime
johnlinehan- Modifié
Effectivement, ça serait bien que l'option « sans commentaire » soit possible pour toutes les retransmissions sportives en général. Je n'ai jamais compris pourquoi aucun diffuseur ne voulait la proposer.
Répondre
(2) J'aime
derniermot- Modifié
Sans doute parce que le commentateur fait partie du spectacle et que c'est hyper ennuyeux sans... même si parfois il est si mauvais qu'on passe en "sans com'" mais c'est par defaut
(1) J'aime
cambouis
Skweek pourrait aussi arrêter les prélèvements pour les abonnés...
Répondre
(5) J'aime
dennisrod
Perso,vue la qualité de certains commentaires,j’aime autant sans
Répondre
(3) J'aime
fussoire38
Je propose de prendre dans les avoirs gelés de Mr Fedorychev pour payer les salariés de Skweek... Au moins, on a encore l'image, c'est mieux que rien.
Répondre
(0) J'aime
athenes93
Cela ne sera pas pire que les matchs commentés. Du coup, les abonnés skweek ne seront pas dédommager (un mois gratuit comme la première année de cette plateforme) car l'abonnement souscrit ne correspond pas au service proposé 👏
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
