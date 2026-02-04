Des matchs d’EuroLeague désormais diffusés sans commentaires sur SKWEEK

Six jours après l’annonce du début d’une grève d’une partie de la rédaction de SKWEEK, en protestation contre « les retards de salaire récurrents depuis deux ans », la situation reste toujours nébuleuse au sein de la plateforme numérique.

« La 26e journée de l’EuroLeague sur SKWEEK ne sera pas assurée par des commentaires français pour des raisons indépendantes de notre volonté », indique la majorité des salariés par voie de communiqué. « Nous sommes sans réponse concrète et claire quant au paiement des retards de salaire et nous venons d’apprendre que SKWEEK ne paie plus non plus les cotisations sociales, ce qui est un manquement grave aux obligations légales. Nous sommes au courant que la Principauté de Monaco est en train de reprendre le club. Nous sommes ouverts à la discussion avec cette dernière pour trouver une solution. »

Des diffusions sans commentaire

Il reste toutefois possible de suivre les rencontres d’EuroLeague et d’EuroCup sur SKWEEK grâce au signal international. Après avoir diffusé les matchs avec des commentaires en anglais la semaine dernière, la direction de SKWEEK a cette fois opté pour le son d’ambiance mardi lors de Zalgiris Kaunas – Monaco et Virtus Bologne – ASVEL. Ce qui devrait encore être le cas ce mercredi pour JL Bourg – Londres et Virtus Bologne – ASVEL.

Propriété de FEDCOM Média, une société qui appartient à Aleksej Fedorychev, SKWEEK est une victime collatérale des problèmes financiers du président de l’AS Monaco, dont la trésorerie est gelée par le conflit russo-ukrainien qui s’éternise… La plateforme numérique diffuse l’EuroLeague depuis 2022 et avait brièvement eu les droits de la Betclic ÉLITE en 2023/24 avant de les perdre en raison d’impayés, déjà…

SKWEEK indique que les commentaires en français devraient bientôt être de retour.