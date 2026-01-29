Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague

En réponse aux retards de salaire qui frappent les salariés de SKWEEK depuis près de deux ans, une majorité de la rédaction de la plateforme de FEDCOM Média s'est mise en grève. Par conséquent, la diffusion du reste de la 25e journée d'EuroLeague ne sera pas assurée.
|
00h00
Résumé
Écouter
La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague

La rédaction de SKWEEK est en grève pour protester contre les retards de salaire

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que SKWEEK peine à payer tous ses fournisseurs depuis de longues années, loin des ambitions XXL du lancement du projet en 2022, la situation n’est malheureusement guère plus reluisante pour ses employés.

« Des retards de salaire conséquents et récurrents depuis deux ans »

À l’image des joueurs de l’AS Monaco Basket, les salariés de SKWEEK doivent composer avec des retards de salaires, « récurrents et conséquents », précisent-ils. Pas une surprise lorsqu’on sait que la plateforme télé est la propriété d’Aleksej Fedorychev, le président de la Roca Team, ce qui explique les difficultés financières des deux entités.

LIRE AUSSI

Ainsi, après avoir assuré les retransmission de Paris – Real Madrid et JL Bourg – Ratiopharm Ulm ces deux derniers jours, SKWEEK fera écran noir pour le reste de la semaine…

Une grève des salariés va contraindre la chaîne de FEDCOM Média à ne pas retransmettre la 25e journée de l’EuroLeague, à commencer par les cinq matchs du soir.

« La majorité de la rédaction de SKWEEK a décidé de se mettre en grève pour protester contre les retards de salaires récurrents et conséquents depuis près de 2 ans. Retards qui continuent encore aujourd’hui », écrivent les salariés concernés dans un communiqué de presse. « La diffusion de la suite de la 25ème journée d’EuroLeague ne sera donc pas assurée. Nous nous excusons du désagrément engendré. »

SKWEEK criblé de dettes

Pour cette semaine, le désagrément sera tout de même assez faible pour les personnes seulement désireuses de suivre les deux équipes françaises. Ainsi, les rencontres de l’AS Monaco (contre la Virtus Bologne) et de l’ASVEL (contre le Panathinaïkos Athènes) seront toutes deux diffusées en clair sur d’autres chaînes : respectivement TV Monaco et La Chaîne L’Équipe.

LIRE AUSSI

Reste que l’étau financier se resserre autour de SKWEEK, déjà cerné par les créanciers et la justice française. Ses impayés ont déjà causé la perte de son contrat de sept ans avec la Betclic ÉLITE en 2023 puis exposé à des sanctions record : 3,4 millions d’euros à régler au groupe L’Équipe, 3,327 millions auprès de l’ASVEL masculin, 1,684 million à l’ASVEL Féminin et même 123 000 euros à Oreca récemment…

EuroLeague – Journée 25
27/01/2026
PAR Paris Basketball
98 92
REA Real Madrid
29/01/2026
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
EFE Anadolu Efes Istanbul
HAP Hapoel Tel Aviv
BAY FC Bayern Munich
OLY Olympiacos Piraeus
FCB FC Barcelone
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
PAR Partizan Belgrade
VAL Valencia Basket
MAC Maccabi Tel Aviv
30/01/2026
ASM Monaco
BOL Virtus Bologna
CRV Crvena Zvezda Belgrade
DUB Dubai Basketball
ASV ASVEL
PAN Panathinaikos Athens
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
ZAL Zalgiris Kaunas
Droits TV
Droits TV
Suivre
Skweek
Skweek
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
Pour ceux qui vont pleurer et dire qu'ils s'étaient abonnés et qu'ils se sont fait avoir, je ne vais pas pleurer pour eux. Chacun à un pouvoir de décision sur ce qu'il fait ou ne fait pas, et ceux qui ont fait confiance à Nesquick, ben tant pis. Je ne m'abonnerais jamais à Bein aussi...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00La rédaction de SKWEEK en grève, écran noir sur le reste de la 25e journée de l’EuroLeague
À l’étranger
00h00En Serie A2, Marion Hériaud s’offre une soirée XXL avec Turin
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Kendrick Nunn va manquer le déplacement du Panathinaïkos chez l'ASVEL
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos privé du MVP de l’EuroLeague chez l’ASVEL, Ergin Ataman se méfie de ce match « dangereux »
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Aleksej Fedorycsev va-t-il vendre l'AS Monaco, le club n'en parle pas dans son communiqué mais ne dément aucune information
Betclic ELITE
00h00Communiqué de l’AS Monaco : confirmation sans réponses sur la crise en cours
Carsen Edwards est forfait pour le déplacement de la Virtus Bologne à Monaco
EuroLeague
00h00La Virtus Bologne sans son joueur vedette à Monaco
Amael L'Etang a retrouvé des couleurs sur son dernier match avec Dayton
À l’étranger
00h00Amael L’Étang rebondit après un difficile retour de blessure
Retin Obasohan réalise un début d'année 2026 phénoménal
EuroCup
00h00Un ancien de l’ASVEL signe un gros carton en EuroCup
Gavin Ware et le Limoges CSP se déplacent à Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00ITW Gavin Ware (Limoges) : « Rester dans la course aux playoffs »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté sort de ce qui est probablement son meilleur match en NBA
NBA
00h00« La passion, la joie et l’énergie avec laquelle il joue, c’est impressionnant » : Moussa Diabaté inspire son coach
Derrick Rose face à Nicolas Batum en 2014
NBA
00h00Quand Nicolas Batum a affronté Derrick Rose pour la première fois : « Je n’avais jamais vu ça de ma vie… »
Joan Beringer au dunk avec les Minnesota Timberwolves
NBA
00h00Joan Beringer prend le relai de Rudy Gobert avec brio, Minnesota enchaîne
Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l'attaque d'Atlanta avec 21 points au compteur.
NBA
00h00Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker
Randle a été remarquable d'efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs.
NBA
00h00Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks
Mikal Bridges a livré une performance remarquable avec 30 points au total, dont 19 inscrits lors du seul troisième quart-temps.
NBA
00h00Bridges et Towns mènent les Knicks à une quatrième victoire consécutive face aux Raptors
Le pivot français a affiché une efficacité redoutable en convertissant 9 de ses 10 tentatives au tir.
NBA
00h00Les Hornets d’un Moussa Diabaté record (20 rebonds !) battent Memphis
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
1 / 0