ELITE 2

Fin de saison compromise pour Sébastien Cape, le nouveau capitaine du SCABB

Sévèrement touché aux ischios-jambiers, Sébastien Cape devrait subir près de trois mois d'absence. Ainsi, le nouveau capitaine du SCABB ne devrait retrouver le terrain que lors des tous derniers matchs de la saison d'ÉLITE 2...
|
00h00
Résumé
Écouter
Sébastien Cape a quitté l’Arena en béquilles vendredi

Crédit photo : Laurent Peigue

Décidément, Sébastien Cape ne gardera pas un bon souvenir de ses retrouvailles avec Vichy cette saison. Lors du match aller, l’ancien capitaine de la JAV était reparti de Pierre-Coulon avec une lourde défaite dans ses valises (68-84). Et lors du retour, il a quitté le parquet en béquilles, sérieusement touché.

Entré en jeu à la 5e minute vendredi, le Landais a tenté d’attaquer le cercle dès sa première possession offensive, débordant Illan Piétrus. Mais il s’est immédiatement blessé…

Cinq jours plus tard, le verdict est tombé : Sébastien Cape souffre d’une lésion sévère aux ischios-jambiers. Il sera tenu éloigné des parquets pour une durée estimée entre 10 et 12 semaines.

Forcément un très gros coup dur pour le SCABB, qui ressemble à une nouvelle contrariété au cœur d’une saison noire. Ambitieux déçu, le club ligérien est désormais condamné à se battre pour son maintien, au lieu de viser le haut de tableau comme espéré.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Sebastien Cape.jpg
Sébastien CAPE
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 32 ans (28/08/1993)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,6
#129
REB
1,7
#192
PD
5,6
#7

Alors que Sébastien Cape avait repris le capitanat au début du mois, il n’a pu vivre que deux matchs complets avec son nouveau statut. Et le septième meilleur passeur d’ÉLITE 2 ne risque pas d’en compter beaucoup plus d’ici la fin de l’exercice…

Pour cause, douze semaines d’arrêt, cela emmènerait jusqu’à la limite avril – mai. Ce qui lui permettra donc de rejouer d’ici la fin de saison, mais peu, puisque le dernier match est programmé le 15 mai.

Pour compenser cette absence préjudiciable, Julien Cortey devrait se mettre en quête d’un pigiste médical.

Commentaires

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
