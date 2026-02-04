Fin de saison compromise pour Sébastien Cape, le nouveau capitaine du SCABB

Décidément, Sébastien Cape ne gardera pas un bon souvenir de ses retrouvailles avec Vichy cette saison. Lors du match aller, l’ancien capitaine de la JAV était reparti de Pierre-Coulon avec une lourde défaite dans ses valises (68-84). Et lors du retour, il a quitté le parquet en béquilles, sérieusement touché.

Entré en jeu à la 5e minute vendredi, le Landais a tenté d’attaquer le cercle dès sa première possession offensive, débordant Illan Piétrus. Mais il s’est immédiatement blessé…

Cinq jours plus tard, le verdict est tombé : Sébastien Cape souffre d’une lésion sévère aux ischios-jambiers. Il sera tenu éloigné des parquets pour une durée estimée entre 10 et 12 semaines.

🏥 Sorti sur blessure lors du match SCABB-Vichy disputé le vendredi 30 janvier, Sébastien Cape souffre d'une lésion sévère aux ischio-jambiers. Notre capitaine sera indisponible pour une durée estimée entre 10 et 12 semaines. Courage Séb'💪 pic.twitter.com/qNpREFi570 — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) February 4, 2026

Forcément un très gros coup dur pour le SCABB, qui ressemble à une nouvelle contrariété au cœur d’une saison noire. Ambitieux déçu, le club ligérien est désormais condamné à se battre pour son maintien, au lieu de viser le haut de tableau comme espéré.

PROFIL JOUEUR Sébastien CAPE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 32 ans (28/08/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,6 #129 REB 1,7 #192 PD 5,6 #7

Alors que Sébastien Cape avait repris le capitanat au début du mois, il n’a pu vivre que deux matchs complets avec son nouveau statut. Et le septième meilleur passeur d’ÉLITE 2 ne risque pas d’en compter beaucoup plus d’ici la fin de l’exercice…

Pour cause, douze semaines d’arrêt, cela emmènerait jusqu’à la limite avril – mai. Ce qui lui permettra donc de rejouer d’ici la fin de saison, mais peu, puisque le dernier match est programmé le 15 mai.

Pour compenser cette absence préjudiciable, Julien Cortey devrait se mettre en quête d’un pigiste médical.