La folle série de Cameron Hunt continue : troisième tir de la gagne en BCL pour l’ancien dijonnais !

Vainqueur de la Coupe de France 2024 avec la JDA Dijon, Cameron Hunt est le joueur le plus clutch de la saison en Basketball Champions League !

Mardi, à Würzburg, l’arrière de la Joventut Badalone a signé son quatrième buzzer beater de la campagne continentale ! Un tir qui avait cette fois une saveur un peu spéciale puisqu’il a été réalisé à Würzburg, là où il a démarré sa carrière professionnelle, en… troisième division avec l’équipe réserve, avant d’être vite promu avec les A pour y passer quatre saisons (2019/23).

« Würzburg, c’était comme chez moi », a-t-il dit au site de la BCL. « Quand tu passes quatre ans quelque part, c’est que tu es à l’aise ! Quand j’étais en équipe réserve, j’essayais de montrer quotidiennement ce dont j’étais capable. Je voulais dominer. Revenir à Würzburg était vraiment une soirée mémorable. J’ai passé autant de temps ici, j’ai rencontré tellement de gens, c’était génial. Évidemment, je ne m’attendais pas à marquer le panier de la victoire, mais bon, ça arrive… »

Oui, ça arrive. Et avec lui, un peu plus que pour les autres… Ainsi, Cam Hunt en est désormais à trois tirs de la gagne cette saison en BCL ! Tout a démarré le 19 novembre, contre l’Hapoël Holon. Non-content d’avoir déjà arraché la prolongation, l’ancien bourguignon s’est offert son premier game-winner lors de la 4e journée d’un gros shoot à six mètres.

Il a ensuite récidivé lors du match suivant, à… Cholet, où il avait climatisé la Meilleraie, en se jouant facilement de Keshawn Justice sur la dernière possession catalane.

Et puis, il y a désormais eu cette louche finale à Würzburg. Si la Joventut Badalone en est à 9-0 en EuroCup, trois victoires se sont donc dessinées dans le Cam Time. Prochain adversaire, l’Élan Chalon est prévenu…