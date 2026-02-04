La folle série de Cameron Hunt continue : troisième tir de la gagne en BCL pour l’ancien dijonnais !
L’homme le plus clutch de BCL ?!
Vainqueur de la Coupe de France 2024 avec la JDA Dijon, Cameron Hunt est le joueur le plus clutch de la saison en Basketball Champions League !
Mardi, à Würzburg, l’arrière de la Joventut Badalone a signé son quatrième buzzer beater de la campagne continentale ! Un tir qui avait cette fois une saveur un peu spéciale puisqu’il a été réalisé à Würzburg, là où il a démarré sa carrière professionnelle, en… troisième division avec l’équipe réserve, avant d’être vite promu avec les A pour y passer quatre saisons (2019/23).
CAMERON HUNT DID IT AGAIN!!!!!!!!! 🔥
WON IT FOR BADALONA!#BASKETBALLCL | @PENYA1930 pic.twitter.com/zRHeEkD11h
— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 3, 2026
« Würzburg, c’était comme chez moi », a-t-il dit au site de la BCL. « Quand tu passes quatre ans quelque part, c’est que tu es à l’aise ! Quand j’étais en équipe réserve, j’essayais de montrer quotidiennement ce dont j’étais capable. Je voulais dominer. Revenir à Würzburg était vraiment une soirée mémorable. J’ai passé autant de temps ici, j’ai rencontré tellement de gens, c’était génial. Évidemment, je ne m’attendais pas à marquer le panier de la victoire, mais bon, ça arrive… »
Oui, ça arrive. Et avec lui, un peu plus que pour les autres… Ainsi, Cam Hunt en est désormais à trois tirs de la gagne cette saison en BCL ! Tout a démarré le 19 novembre, contre l’Hapoël Holon. Non-content d’avoir déjà arraché la prolongation, l’ancien bourguignon s’est offert son premier game-winner lors de la 4e journée d’un gros shoot à six mètres.
CAAAAAAM @CamHunt24 🙌🙌🙌🙌
FOR THE WIIIIIIN#CityOfBadalona pic.twitter.com/nAMA9taXXo
— Club Joventut Badalona (@Penya1930) November 19, 2025
Il a ensuite récidivé lors du match suivant, à… Cholet, où il avait climatisé la Meilleraie, en se jouant facilement de Keshawn Justice sur la dernière possession catalane.
Cameron Hunt is TOO COLD 🥶#BasketballCL I @Penya1930 pic.twitter.com/lSImWevB23
— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 17, 2025
Et puis, il y a désormais eu cette louche finale à Würzburg. Si la Joventut Badalone en est à 9-0 en EuroCup, trois victoires se sont donc dessinées dans le Cam Time. Prochain adversaire, l’Élan Chalon est prévenu…
