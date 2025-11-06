T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »

Il ne nous avait pas laissé le temps de lui poser la question après la défaite du Panathinaïkos Athènes à Monaco, vendredi dernier. Ce mercredi, en ouverture de la 9e journée de l’EuroLeague, Ergin Ataman est cette fois revenu sur le début d’aventure compliqué de T.J. Shorts avec le club grec. Loin de ses standards du Paris Basketball, le multiple MVP a encore réalisé une sortie compliquée ce mercredi soir : 7 points à 3/9 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 balles perdues pour 1 d’évaluation en 17 minutes, le plus mauvais différentiel de son équipe (-21) dans une défaite 86-68.

Des débuts difficiles pour l’ancien MVP de Betclic Élite

« Pour l’instant, je suis à 90% mécontent des performances de T.J. dans l’équipe », a déclaré Ataman en conférence de presse. « C’est peut-être de notre faute, ou bien de la sienne, mais le fait est que l’on n’a pas encore vu les performances que l’on attend de lui. »

Ces mots tranchants illustrent parfaitement les difficultés rencontrées par l’international macédonien depuis son arrivée en Grèce. Arrivé auréolé de sa saison légendaire avec Paris Basketball (19 points et 7,3 passes de moyenne), T.J. Shorts peine à retrouver son niveau d’excellence sous ses nouvelles couleurs.

Ses statistiques actuelles témoignent de cette baisse de régime : 6,1 points et 2,7 passes en près de 15 minutes de moyenne, avec 46,2% de réussite à 2-points et seulement 20% à 3-points (1/5).

L’ombre de Kendrick Nunn et les rumeurs de prêt

L’omniprésence de Kendrick Nunn, leader offensif incontournable du Panathinaïkos, complique indéniablement l’intégration de Shorts. L’ancien joueur de Paris Basketball, habitué à être le maître à jouer de son équipe, doit désormais composer avec un rôle de remplaçant dans un système où il peine à trouver sa place.

Ces difficultés ont même alimenté des rumeurs – déjà démenties – concernant un possible prêt vers l’un des clubs belgradois, l’Étoile Rouge ou le Partizan. Interrogé sur ce sujet, Ataman s’est montré évasif : « À ce sujet, je ne suis au courant de rien. »

Le Panathinaïkos, décimé par les blessures notamment dans le secteur intérieur avec l’absence de Mathias Lessort, traverse une période délicate. Avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites après 9 journées, les champions d’Europe 2024 peinent à retrouver leur niveau des deux dernières saisons, et l’adaptation difficile de T.J. Shorts n’arrange rien à leurs problèmes actuels.