EuroLeague

Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?

EuroLeague - Le match d’EuroLeague entre le Paris Basketball et le Panathinaïkos Athènes à Bercy est diffusé gratuitement ce mardi 11 novembre sur La Chaîne L'Équipe, en clair et en direct, avec commentaires, analyses mais aussi des accès exclusifs aux vestiaires notamment.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?

T.J. Shorts fait son retour à Paris pour le match d’EuroLeague entre le Panathinaïkos et le Paris Basketball.

Crédit photo : Lilian Bordron

Une bonne nouvelle pour les fans du Paris Basketball n’ayant pas pu acheter leurs places pour l’Accor Aréna. Le match entre Paris et le Panathinaïkos Athènes sur le parquet de Bercy, qui sonnera le retour de T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) dans la capitale ce mardi soir en EuroLeague, sera retransmis gratuitement sur La Chaîne L’Equipe. Une couverture spéciale de la rencontre et de ces retrouvailles sera d’ailleurs proposée et accessible à tous. Entre-deux à 21h00.

Diffusion gratuite sur La Chaîne L’Equipe

En clair, accessible sans abonnement, La Chaîne L’Equipe propose un nouveau dispositif complet pour cette deuxième soirée européenne du Paris Basketball sur son antenne. Les fans pourront découvrir du contenu exclusif avant le match comme ce fut le cas avec une interview de Nadir Hifi pendant son échauffement avant Paris – Bayern la semaine passée. Les commentaires en direct seront ensuite assurés par Paul Lacombe en consultant aux côtés de Benoît Cosset. L’après-match, avec des analyses, des interviews et surtout un accès exclusif au vestiaire parisien, sera pour sa part assurée dans l’émission L’Equipe du Soir.

Pour regarder gratuitement le match sur La Chaîne L’Equipe, le canal 21 est disponible chez tous les opérateurs (Free, Orange, SFR, Bouygues, Canal +) mais aussi sur Molotov TV en direct sur la plateforme

Un rendez-vous et des retrouvailles

à ne pas manquer pour les supporters parisiens

Restant sur trois défaites consécutives en EuroLeague, l’équipe de Francesco Tabellini espère surfer sur sa bonne performance face à Limoges dimanche pour reprendre sa marche en avant en Coupe d’Europe. Avec l’appui du public de Bercy, il faudra pour cela venir à bout du Panathinaïkos, d’un certain T.J. Shorts.

Le meneur international nord-macédonien, en difficulté avec le club grec en ce début de saison, retrouve la capitale pour la première fois depuis son départ cet été. Après en avoir marqué son histoire, un hommage lui sera rendu par le club parisien en début de match. De quoi promettre des instants chargés en émotions.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

