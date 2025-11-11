Recherche
NBA

Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?

Le rookie de Dallas Cooper Flagg a livré sa meilleure performance en carrière avec 26 points face aux Milwaukee Bucks. À 18 ans, il égale déjà un record de LeBron James mais ne peut empêcher une nouvelle défaite des Mavericks (114-116).
|
00h00
Résumé
Écouter
Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?

Cooper Flagg a signé un record de précocité face aux Milwaukee Bucks, que seul LeBron James avait réussi avant lui.

Crédit photo : Kevin Jairaj-Imagn Images

Cooper Flagg a enfin montré l’étendue de son potentiel cette nuit à l’American Airlines Center. Le premier choix de la Draft 2025 a signé son meilleur match en carrière avec 26 points à 9/15 au tir, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. À 18 ans et 324 jours, il égale LeBron James comme le plus jeune joueur de l’histoire NBA à inscrire plus de 25 points dans un match.

Malheureusement pour le rookie, cette performance exceptionnelle n’a pas suffi à éviter une huitième défaite en onze matchs aux Mavericks, qui ont cédé face aux Bucks de Milwaukee (114-116) après avoir mené de 13 points.

« Ce qui m’a traversé l’esprit, c’était de lui dunker dessus »

Le moment le plus marquant de la soirée s’est produit à 28,7 secondes de la fin. Alors que Dallas était mené d’un point, Cooper Flagg a pris ses responsabilités face à Giannis Antetokounmpo, réussissant un panier acrobatique après un spin move spectaculaire.

« La première chose qui m’a traversé l’esprit, c’était de lui dunker dessus », a confié Flagg après la rencontre. « Mais ça n’est pas arrivé. Il est énorme physiquement, très puissant. Il fallait lire la situation. Il faut aller défier ces joueurs-là au cercle et inscrire le panier. »

Cette action audacieuse a impressionné ses coéquipiers vétérans. « C’était incroyable », a déclaré Klay Thompson. « C’est un Défenseur de l’Année, un MVP. Sans peur. J’adore que Cooper ait fait ça. Il n’a pas peur du moment. Ça va énormément lui servir à l’avenir. »

Les chants « Fire Nico » assombrissent la soirée

Malgré la belle performance de Flagg, l’ambiance au sein de l’American Airlines Center était tendue. Les supporters ont scandé à plusieurs reprises « Fire Nico ! » au quatrième quart-temps, réclamant le licenciement du général manager Nico Harrison. Ces chants, entendus fréquemment depuis l’échange controversé de Luka Doncic en février, ont résonné lors des passages de P.J. Washington sur la ligne des lancers-francs.

Le propriétaire Patrick Dumont, présent pour seulement son deuxième match de la saison, n’a pas réagi visiblement aux protestations des fans. Selon plusieurs sources ESPN, il semble être une question de temps avant que Dumont ne prenne une décision concernant l’avenir d’Harrison.

« Tout le monde a une opinion, donc tout le monde y a droit », a commenté Washington concernant les chants. « À la fin de la journée, nous devons juste sortir et faire notre travail – être professionnels, jouer au basket et essayer de gagner chaque soir. »

Cooper Flagg, lui, préfère rester concentré sur son développement : « Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler, continuer à me présenter, aller à la salle, faire confiance aux répétitions et au travail. Je sais qui je suis et de quoi je suis capable. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
