Betclic Élite

Fils de Fabien Dubos, Clément Dubos a fait ses débuts en Betclic ELITE avec le Limoges CSP

Clément Dubos a disputé dimanche soir à Paris son premier match professionnel avec le Limoges CSP. Fils de l’ancien international Fabien Dubos, l’ailier de 18 ans a marqué ses premiers points malgré la défaite du CSP (115-93), dans un contexte difficile avec seulement six pros disponibles.
00h00
Fils de Fabien Dubos, Clément Dubos a fait ses débuts en Betclic ELITE avec le Limoges CSP

Clément Dubos, juste après le buzzer, salue son ancien coéquipier de Montpellier, Ilian Moungalla

Crédit photo : Limoges CSP

Face au Paris Basketball, le Limoges CSP a dû puiser dans son vivier Espoirs pour présenter une équipe compétitive. Parmi eux, Clément Dubos (1,95 m, 18 ans) a vécu ses grands débuts en Betclic ÉLITE. Le jeune joueur, arrivé cet été en provenance de Fos, a marqué un panier et signé sa première apparition sous le maillot limougeaud.

Clément Dubos, un premier panier dans le grand bain

Le contexte n’était pas simple pour Limoges dimanche soir à l’Adidas Arena. Privé de nombreux cadres, le CSP s’est présenté avec seulement six professionnels valides. Le staff a donc fait appel à plusieurs jeunes, dont Clément Dubos, qui a honoré sa première apparition en équipe première. L’ailier a même inscrit un panier, un petit symbole mais une grande étape dans son jeune parcours.

Outre Dubos, Erwann Bussing et Kenny Courset, déjà apparus auparavant, ont également pris part à la rencontre. Malgré la défaite (115-93), les Limougeauds ont montré de la combativité face à une formation parisienne difficile à stopper.

Clément DUBOS
Poste(s): Ailier
Taille: 195 cm
Âge: 18 ans (16/07/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Un parcours prometteur, entre Montpellier, ASVEL, Fos et Limoges

Originaire de l’Aude, Clément Dubos a d’abord évolué dans le secteur Carcassonne-Toulouges avant d’intégrer le Pôle Espoirs de Montpellier en 2021. Passé ensuite par le centre de formation de l’ASVEL en 2023, puis par celui de Fos-sur-Mer la saison suivante, il a rejoint le Limoges CSP cet été.

Parmi les leaders de l’équipe Espoirs limougeaude en ce début de saison (16,7 points à 43,8 %, 4 rebonds et 3,3 passes en 7 matchs), il a profité de la situation pour se montrer à l’échelon supérieur. Ironie du sort, sa première apparition a eu lieu face à un ancien coéquipier, Ilian Moungalla (1,92 m, 17 ans), qu’il a côtoyé au Pôle Espoirs et à La Croix d’Argent Basket Montpellier en U15 ELITE. Les deux amis se sont retrouvés sur le parquet, avant de s’échanger une accolade après le buzzer.

Fils d’un ancien international : dans les pas de Fabien Dubos

Le jeune Clément est le fils de Fabien Dubos, ancien international français (37 sélections), passé notamment par Pau-Orthez, Cholet, Nancy, Gravelines-Dunkerque et Limoges. Champion de France à cinq reprises avec l’Élan béarnais, Fabien Dubos a aussi remporté la Coupe Korać (2002) et la Coupe de France (1999, 2003, 2005).

Après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle en 2007 à Limoges, il s’est reconverti dans la restauration tout en continuant le basket en amateur à Carcassonne, de 2008 à 2013.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
