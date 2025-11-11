Recherche
EuroLeague

Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?

EuroLeague - Le match d'EuroLeague entre le Partizan Belgrade et l'AS Monaco est diffusé gratuitement ce mardi 11 novembre sur TV MONACO, en clair et en direct, avec avant-match, commentaires et analyses.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?

Vous pourrez suivre les performances d'Elie Okobo et Monaco ce mardi soir sur TV Monaco

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bonne nouvelle pour les fans de la Roca Team : le déplacement de l’AS Monaco sur le parquet du Partizan Belgrade, ce mardi soir en EuroLeague, sera retransmis gratuitement sur TV MONACO. La chaîne monégasque propose une couverture premium accessible à tous, avec un dispositif complet autour de la rencontre. Entre-deux à 20h30.

Diffusion gratuite sur TV MONACO

En clair, accessible sans abonnement, TV MONACO propose un dispositif complet pour cette nouvelle soirée européenne de la Roca Team. Les fans pourront suivre l’avant-match, les commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, ainsi que l’après-match avec analyses, interviews et décryptages d’experts.

Pour regarder gratuitement le match sur TV MONACO, voici les canaux disponibles :

  • Freebox : canal 900

  • Bouygues : canal 500

  • Orange : canal 400

  • SFR : canal 511

  • Canal+ : canaux 125 et 135

  • Molotov TV : en direct sur la plateforme

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters monégasques

Toujours sur une série de victoires, l’équipe de Vassilis Spanoulis poursuit sa grande semaine à Belgrade avant d’affronter l’Étoile Rouge jeudi. Une rencontre bouillante attend les Roca Boys dans l’ambiance survoltée de la Stark Arena, face à un Partizan en quête de rebond.

La Roca Team retrouvera notamment son ancien joueur Nick Calathes (1,96 m, 36 ans), parti il y a peu rejoindre l’effectif de Zeljko Obradovic qui est notamment privé de Carlik Jones.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
