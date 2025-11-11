Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?

Bonne nouvelle pour les fans de la Roca Team : le déplacement de l’AS Monaco sur le parquet du Partizan Belgrade, ce mardi soir en EuroLeague, sera retransmis gratuitement sur TV MONACO. La chaîne monégasque propose une couverture premium accessible à tous, avec un dispositif complet autour de la rencontre. Entre-deux à 20h30.

Diffusion gratuite sur TV MONACO

En clair, accessible sans abonnement, TV MONACO propose un dispositif complet pour cette nouvelle soirée européenne de la Roca Team. Les fans pourront suivre l’avant-match, les commentaires en direct assurés par Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, ainsi que l’après-match avec analyses, interviews et décryptages d’experts.

Pour regarder gratuitement le match sur TV MONACO, voici les canaux disponibles :

Freebox : canal 900

Bouygues : canal 500

Orange : canal 400

SFR : canal 511

Canal+ : canaux 125 et 135

Molotov TV : en direct sur la plateforme

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters monégasques

Toujours sur une série de victoires, l’équipe de Vassilis Spanoulis poursuit sa grande semaine à Belgrade avant d’affronter l’Étoile Rouge jeudi. Une rencontre bouillante attend les Roca Boys dans l’ambiance survoltée de la Stark Arena, face à un Partizan en quête de rebond.

La Roca Team retrouvera notamment son ancien joueur Nick Calathes (1,96 m, 36 ans), parti il y a peu rejoindre l’effectif de Zeljko Obradovic qui est notamment privé de Carlik Jones.